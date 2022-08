Dungeons 4 kommt in den Xbox Game Pass XBU MrHyde am Do, 25.08.2022, 10:15 Uhr

Während der gamescom gaben der Publisher Kalypso Media und Realmforge Studios bekannt, dass Dungeons 4 im kommenden Jahr für Xbox Series X|S, Windows-PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen wird. Das Spiel kommt auch in den Xbox Game Pass ab dem ersten Tag!



Die Mission des Absolut Bösen ist noch nicht abgeschlossen, und mit der Dunkelelfen-Zauberin Thalya an seiner Seite ist es wieder an der Zeit, Chaos und Zerstörung zu verbreiten. Im neusten Teil der beliebten Dungeon-Management-Serie können Spieler:innen noch mehr abscheuliche Kreaturen durch noch gewaltigere Dungeons schubsen. Neben der 20 Missionen langen, komplett vertonten Kampagne gibt es auch einen Zweispieler-Koop-Multiplayer für doppelte Bösartigkeit, in dem Spieler:innen gemeinsam ihre perfiden Dungeons bauen können.

Quelle: Kalypso Media