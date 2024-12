Dungeons 4: Not Another Multiverse erhältlich XBU MrHyde am Mi, 11.12.2024, 14:15 Uhr

Kalypso Media und Realmforge Studios haben nun Dungeons 4 – Not Another Multiverse veröffentlicht und drehen die Welt von Dungeons 4 auf den Kopf. Spieler begeben sich in eine neue Kampagne mit drei Missionen, erhalten eine zusätzliche Gefechtskarte und schlüpfen in ein heroisches (würg) Outfit für Thalya. Der neueste DLC bietet erstmals die Möglichkeit, bis zu 15 neue Gebäude in der Oberwelt zu errichten, die die Rekrutierung und Ausbildung von Heldeneinheiten ermöglichen! Dungeons 4 – Not Another Multiverse ist ab sofort für Windows-PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich.



Während aus Feinden Verbündete werden und Gut zu Böse (oder umgekehrt) wird - darüber streiten die Geschwister noch heftig - können Spieler eine heldenhafte, selbstgerechte Armee rekrutieren und ausbilden. Diese kämpft an der Seite von Thalya und ihrem ebenso heldenhaften, selbstgerechten Stiefbruder Tristan. Beide finden sich in einer alternativen Realität wieder, in der Allianzen auf den Kopf gestellt werden und das Böse™ nicht ganz so absolut ist wie sonst! Das ungleiche Duo erlebt neue Herausforderungen und nutzt die heilige und/oder unheilige Kombination aus Gut und Böse, um den Weg zurück in ihr eigenes (zweifellos noch chaotischeres) Universum zu finden.



Darüber hinaus veröffentlichen die Realmforge Studios das kostenlose Update 1.8 für das Hauptspiel Dungeons 4. Es fügt unter anderem die neue Schwierigkeitsstufe „Sehr Schwer“, zwei neue Gefechtskarten mit zwei neuen freischaltbaren Fähigkeiten, sowie eine „Bestzeit“-Anzeige für alle Karten hinzu, und behebt einige Fehler im Spiel. Eine Übersicht zu Update 1.8 ist im Changelog nachzulesen.

Quelle: Kalypso Media