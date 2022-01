Double Down bietet ein neues Coop-Erlebnis in GTA Online XBU MrHyde am Di, 18.01.2022, 15:45 Uhr

In Double Down, einem neuen kooperativen Gegner-Modus in GTA Online, müsst ihr als Franklin und Lamar darum kämpfen, brutalen Belagerungen auf engem Raum standzuhalten. Arbeitet zusammen und nutzt das Waffenarsenal, das euch zur Verfügung steht, um die Angreifer loszuwerden, die euch mit doppelläufigen Schrotflinten angreifen. Dann dreht den Spieß um und versucht selbst, das Duo anzugreifen, während es versucht, seine Stellung zu beschützen.



Egal, ob ihr in einem Bahndepot verschanzt als Franklin und Lamar um euer Leben kämpft oder einen chaotischen Angriff auf ein solches startet, erhalten beide Teams dreifache GTA$ und RP fürs Spielen von Double Down. Sogar das reine Teilnehmen an einer Runde bringt euch schon satte 200.000 GTA$ als Bonus ein (wird innerhalb von 72 Stunden geliefert).





Weitere neue Inhalte:



Die Nagasaki Shinobi: jetzt erhältlich: Das Neueste und Beste der Zweiradschmiede Nagasaki ist eine Wucht, die man nicht unbeachtet lassen sollte. Agil, kraftvoll und temperamentvoller als eine Bulldogge, die auf einer Wespe herumkaut, ist diese Maschine ein Kunstwerk, das gleichermaßen danach schreit, gestreichelt und an sein Limit getrieben zu werden. Holt euch die Nagasaki Shinobi jetzt bei Legendary Motorsport.



Doppelte GTA$ und RP für das Finale des High-Society-Leaks: Eine der Spuren zu Dr. Dres gestohlenen Tracks führt geradewegs zu einer Party auf einem Anwesen in Rockford Hills. Ihr werdet passend gekleidet sein, euch ruhig verhalten, um hineinzukommen, und die Quelle ausfindig machen, um dann mit Franklin und Imani die planmäßige Extraktion zu koordinieren. Ermittler bekommen die ganze Woche lang doppelte GTA$ und RP für das Finale des High-Society-Leaks, das auch Dr. Dres Track „The Scenic Route“ beinhaltet.



Doppelte GTA$ und RP für Telefonzellen-Attentate: Unternehmergeist bedeutet, potenzielle Risiken und Renditen richtig einzuschätzen. Antwortet, wenn eine günstige Gelegenheit anruft: Nehmt Telefonzellen-Attentate für Franklin an und schließt sie ab, um doppelte GTA$ und RP zu verdienen.



Schließt einen Kurztrip ab, um die pastellgrüne Hausjacke zu erhalten: Nachdem ihr Dr. Dres VIP-Auftrag komplett abgeschlossen habt, schaut im Raucherzimmer von Record A Studios vorbei und lasst mit Franklin und LD für einen Moment die Seele baumeln – schließt einen beliebigen Kurztrip ab und erhaltet die schneidige pastellgrüne Hausjacke als Bonus.



Dreifache Gehälter für Leibwächter und Mitarbeiter: Jeder Mogul braucht einen loyalen Handlanger oder zwei im Team für den Fall, dass ein Deal schiefgeht und Waffen gezückt werden. Alle, die dem Aufruf folgen, erhalten bis zum 19. Januar das Dreifache der normalen Gehälter für Leibwächter und Mitarbeiter.



Das Preisfahrzeug der Woche: der Dinka RT3000: Aufstrebende LS-Car-Meet-Mitglieder, die fünf Tage in Folge unter den ersten zwei in der Straßenrennserie landen, erhalten die Schlüssel für einen Dinka RT3000.



Fahrt den Obey Tailgater S, den Vulcar Warrener HKR und Karin Sultan Classic Probe: Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Streitwagen? Gute Nachrichten: Schaut diese Woche auf der Teststrecke beim Car Meet vorbei und dreht im Obey Tailgater S, Vulcar Warrener HKR und Karin Sultan Classic eine Runde um die Säulen, lasst die Motoren in einem Spurt aufheulen, fahrt gegen die Zeit in einem Zeitrennen oder macht einfach eine Spritztour.



Das Podiumsfahrzeug der Woche: Ocelot Jugular: Schlendert durch die Lobby des Diamond Casino & Resort und dreht am Glücksrad. Mit etwas Glück gewinnt ihr GTA$, RP, Kleidung und allerlei Überraschungspreise. Der Hauptpreis der Woche ist kein geringerer als der Ocelot Jugular – ein schlichter und ordentlicher Sportwagen, unter dessen Haube ein monströser Motor schlummert.



Rabatte: Gründet eure Fixer-Unternehmen, indem ihr ein Agenturbüro von „Celebrity Solutions“ kauft und nach euren Wünschen ausstattet – diese Woche 25 % günstiger. Vergesst nicht, auch eure Fahrzeuge auf den aktuellsten Stand der Technik zu bringen, wenn ihr schon dabei seid: Störsender und Fernsteuerungseinheiten für ausgewählte Fahrzeuge aus The Contract sind in dieser Woche 30 % reduziert. Apropos ... Schnappt euch einen Dewbauchee Champion 30 % günstiger und verstaut ihn in eurer Garage (die gibt es – ihr habt es geahnt – auch 30 % günstiger).

Quelle: RockstarGames