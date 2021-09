DLC zu Children of Morta erscheint im Oktoker XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 18:15 Uhr

Bereits am 07. Oktober erhält Children of Morta einen DLC. Der hört auf den Namen Ancient Spirits, kostet rund fünf Euro und erscheint für die Xbox One und natürlich alle anderen Plattformen.

Der DLC wird neue Inhalte und einen neuen spielbaren Charakter beinhalten. Weitere Details soll es dann zum Release des DLC geben.

Quelle: 11 bit studios