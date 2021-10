Diskussionsrunde gibt Details zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origin preis XBU TNT2808 am Mo, 04.10.2021, 18:30 Uhr

Während der Tokyo Game Show kam es zu einer Diskussionsrunde der Entwicklerinnen und Entwickler von Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Dabei plauderten sie ein wenig über das Mehrspieler-Gameplay und sprachen über das Feedback, was man durch die erste Trial-Version erhalten hatte.

Dieses Feedback hat Einfluss auf einige wichtige Entscheidungen in der Entwicklung, bevor das Spiel am 18. März 2022 erscheinen wird. STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN kann zudem ab sofort vorbestellt werden.

Die Teilnehmer der Runde, Daisuke Inoue (Director, Square Enix), Hiroya Usuda (Director, Koei Tecmo Games), Nobumichi Kumabe (Director, Koei Tecmo Games) und Tetsuya Nomura (Creative Producer), bedankten sich bei Spieler*innen für deren Unterstützung und Teilnahme. Sie gaben einen Überblick über die unten aufgeführten, wichtigen Bereiche für Verbesserung, die von Umfrageteilnehmer*innen aufgezeigt wurden, und bestätigten, dass diese in die endgültige Version des Spiels eingebaut werden. Fans, die eine Auswahl dieser Verbesserungen testen möchten, können die STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION 2 spielen, die jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar ist.

Grafische Verbesserungen – Das Team ist entschlossen, die Grafik vor Veröffentlichung aufzupolieren und zu verbessern. Erste grafische Verbesserungen sind in der TRIAL VERSION 2 implementiert.

– Das Team ist entschlossen, die Grafik vor Veröffentlichung aufzupolieren und zu verbessern. Erste grafische Verbesserungen sind in der implementiert. Dynamische Beleuchtung – Während der Übertragung gezeigte Gameplay-Aufnahmen präsentierten den Einsatz dynamischer Beleuchtung, die das Erlebnis in den Gebieten des Spiels realistischer und spannender macht.

– Während der Übertragung gezeigte Gameplay-Aufnahmen präsentierten den Einsatz dynamischer Beleuchtung, die das Erlebnis in den Gebieten des Spiels realistischer und spannender macht. Balancing in Kämpfen – Anpassungen der Fertigkeit "Weihung" und der Wiederherstellung der Willensleiste sowie der MP der Verbündeten sind einige der Verbesserungen in der TRIAL VERSION 2 , die für ein aufregendes Kampfsystem sorgen, in dem großes Risiko große Belohnungen verspricht.

– Anpassungen der Fertigkeit "Weihung" und der Wiederherstellung der Willensleiste sowie der MP der Verbündeten sind einige der Verbesserungen in der , die für ein aufregendes Kampfsystem sorgen, in dem großes Risiko große Belohnungen verspricht. Anpassungen der Schwierigkeit – Spieler*innen können aus verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen, die zu ihrem Spielstil passen: "Story" für ein entspanntes Spielerlebnis, "Action" für actionreicheres Gameplay und "Schwer" für jene, die eine Herausforderung wünschen.

– Spieler*innen können aus verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen, die zu ihrem Spielstil passen: "Story" für ein entspanntes Spielerlebnis, "Action" für actionreicheres Gameplay und "Schwer" für jene, die eine Herausforderung wünschen. KI-Verbesserungen – Zusätzlich zu allgemeinen Verbesserungen an der Kampf-KI für Jacks Verbündete können Spieler*innen Jobs, Ausrüstung und Fertigkeiten ihrer Gruppenmitglieder anpassen und "Resonanz" nutzen, um die Kampfstärke ihrer Verbündeten kurzzeitig zu erhöhen.

– Zusätzlich zu allgemeinen Verbesserungen an der Kampf-KI für Jacks Verbündete können Spieler*innen Jobs, Ausrüstung und Fertigkeiten ihrer Gruppenmitglieder anpassen und "Resonanz" nutzen, um die Kampfstärke ihrer Verbündeten kurzzeitig zu erhöhen. Verbesserte Bildfrequenz und 4K-Rendering

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN TRIAL VERSION 2 ist bis zum 11. Oktober 2021 um 16:59 Uhr für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Spieler*innen können eine erweiterte Version der zuvor veröffentlichten TRIAL VERSION 1 erleben und über eine Umfrage Feedback geben. Die Umfrage ist bis zum 18. Oktober 2021 16:59 Uhr verfügbar und kann über den Menübildschirm des Spiels aufgerufen werden.

In der TRIAL VERSION 2 können Spieler*innen mit einem neuen Verbündeten den Auenwald der Verzerrung erkunden, durch die Hinzufügung mehrerer Jobs neue Spielstile im Kampf erleben und gegen eine Reihe neuer Gegner antreten. Dabei handelt es sich um die erste Gelegenheit, die Mehrspielerfunktion des Spiels auszutesten, in der bis zu drei Spieler*innen gemeinsam online gegen Monster antreten können. Einen Einblick in die Mehrspielerfunktion, die in der TRIAL VERSION 2 zur Verfügung steht, gibt es im TGS SOPFFO-Stream.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN erscheint am 18. März 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und über den Epic Games Store für PC.

Quelle: Square Enix