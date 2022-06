Die Werwölfe sind in Die Sims 4 los XBU TNT2808 am Fr, 17.06.2022, 14:15 Uhr

Auf PC, PlayStation, Xbox One sowie Xbox Series X/S wird es ab sofort schaurig in Die Sims 4 - das Werwölfe-Gameplay-Pack ist das. Macht die Nacht zum Tag und habt Spaß, sobald die Sonne untergegangen ist.

Im Die Sims 4 Werwölfe-Gameplay-Pack haben Simmer:innen die Möglichkeit, sich im Mondlicht in eine neue, wilde Version von sich selbst zu verwandeln, um als Werwolf den Mond anzuheulen und ein furchteinflößendes Rudel zu bilden. Spieler:innen können ihre neue Identität eigenständig formen und haben die Wahl, ob ihr Werwolf-Sim sich allein als einsamer Wolf durchschlägt, sich einem Rudel anschließt oder als Alphatier an die Spitze aufsteigt.

Das Gameplay-Pack entführt Spieler:innen in die alte Fabrikstadt "Moonwood Mill", die einst von dem Trubel und den Geräuschen der nahegelegten Sägemühle erfüllt war, jetzt aber nur noch von einer ungezähmten Wildnis umgeben ist, in der eine zurückgezogene Werwolf-Gemeinschaft lebt. In dem legendenumwobenen Gebiet können Spieler:innen in den See "Lunvik" eintauchen, die Stadt über geheime unterirdische Tunnel erkunden und sich an der „Heulstelle“ versammeln. Wer sich jedoch zu weit auf den falschen Pfad vorwagt, könnte dem verwilderten Werwolf Greg begegnen.

Das Die Sims 4 Werwölfe Gameplay-Pack enthält eine Reihe an lustigen, animalischen Anpassungsoptionen für den inneren Werwolf der Sims, um Gesichtsstrukturen, Ohren, Augen, Fellbüschel und weitere Merkmale individuell anzupassen.

Darüber hinaus ist Die Sims 4 eine Partnerschaft mit dem Community Creator James Turner eingegangen, um vier "Moonwood Mill"-Grundstücke zu erstellen. Dazu zählt unter anderem die Wolfbar, in der sich Sims unter die Einheimischen mischen, die geheimen unterirdischen Wege erforschen und die Bibliothek erkunden können, die mit ihren abgenutzten Trainingsgeräten und dem Observatorium mehr als nur Bücher zu bieten hat.

Quelle: Electronic Arts