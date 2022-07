Die Sonnenwende feiert ihr Comeback in Destiny 2 XBU MrHyde am Mi, 20.07.2022, 14:30 Uhr

Es gibt Neuigkeiten zum Shooter Destiny 2: Die Sonnenwende ist im Turm angekommen und Eva Levante schmeißt eine Party wie keine andere. Zum Start in den Sommer kommen Hüter aus aller Welt zusammen, um vom 19. Juli bis zum 9. August zu feiern. Hüter, die an dem Event teilnehmen, erhalten automatisch eine überarbeitete Sonnenwende-Rüstung und die Chance, die neue Legendäre Stasis-Handfeuerwaffe „Etwas Neues“ zu erhalten. Wer seinen Feinden ordentlich einheizen will, kann bei der neuen „Leuchtfeuer-Party“-Aktivität mitmachen und Wellen von Gegnern abwehren, um seine Rüstung mit einem umwerfenden Glühen zu verbessern.

Quelle: Activision