Die nächste Saints Row-Erweiterung erscheint in diesem Monat

Die Entwickler von Volition geben an, dass die dritte Erweiterung zu dem Actionspiel Saints Row noch in diesem Monat veröffentlicht wird. Sie trägt den Titel "A Song of Ice and Dust" und wird ab dem 8. August erhältlich sein.

When a crippling ambush decimates the Dustlanders, it’s up to fierce rivals Bossonius and Gwendolyn Firebird to join forces and defend The DustFaire from a new foe. pic.twitter.com/DC7NuaIQo8