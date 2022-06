Kostenloser Charakter-Editor für Saints Row erschienen XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 13:45 Uhr

Saints Row geht am 23. August für PC und Konsolen wie die Xbox One und Xbox Series X/S an den Start. Um bestens auf diesen Tag vorbereitet zu sein, könnt ihr euch ab sofort schon einen Charakter zusammenschustern.

In der Boss Factory baut man sich schon jetzt seine persönliche Version von "Boss" – dem spielbaren Hauptcharakter im kommenden Saints Row.

Die Boss Factory ist ab sofort kostenlos auf Xbox, PlayStation und im Epic Games Store erhältlich!

In diesem Hub werden Saints geboren!

Entwickler Volition hat alle Grenzen aufgehoben, damit der eigene Saint genau die Person sein kann, die Spieler & Spielerinnen schon immer sein wollten. Es wird also allerhöchste Zeit „Boss“ ein extremes Makeover zu verpassen. Time to get funky!

Mit der Boss Factory können Spieler & Spielerinnen ihre(n) Boss nach Herzenslust ausstaffieren. Neben Outfits, Haaren, Schuhen, Accessoires und diversen Optionen zur Körpergestaltung gibt es zum ersten Mal auch eine asymmetrische Gesichtsanpassung! Außerdem stehen für jeden Boss acht Stimm-Optionen zur Wahl, genau wie eine Vielzahl von Emotes. Man kann also seiner Kreativität freien Lauf lassen!

Mein Boss? Dein Boss? Unser Boss!

Die fertigen Bosse werden ganz einfach auf www.SaintsRow.com hochgeladen und gespeichert. Von dort können sie auch direkt mit der Community geteilt und von anderen ebenfalls heruntergeladen werden. Alle Bosse im Hub sind direkt zum Einstieg ins Spiel bereit. Als Goodie erhalten alle Spieler & Spielerinnen, die ihre Charaktere aus der Boss Factory teilen zwei coole DJ-Helme im Idols-Style zur Verwendung im Spiel als Geschenk.

Der Boss Factory-Hub (erreichbar über www.SaintsRow.com) ist nicht nur das Zuhause der eigenen Boss-Kreationen: Hier wird die Community wirklich lebendig! Im Hub kann man Galerien mit Bossen von anderen Spielern & Spielerinnen durchstöbern und sich inspirieren lassen, die Lieblings-Bosse upvoten und sogar anderen Boss-Creators folgen.

Doch damit nicht genug! Registrierte Benutzer können ihre Bosse direkt von der Website aus mit der Welt teilen oder auf ihre Konsole bzw. ihren PC herunterladen, und sie nach Belieben dort noch weiter bearbeiten und verändern.

Mächtiges Badaboom: Der Marshall-Raketenwerfer als Geschenk!

Spieler & Spielerinnen, die sich für ein Saints Row-Konto registrieren, erhalten außerdem exklusiv den Marshall-Raketenwerfer, mit dem man später seinen Feinden im Spiel die Hölle heiß machen kann.

Auf der Saints Row-Webseite gibt es zahlreiche Tipps und Tricks für den Einstieg in die Boss Factory. Angehende Bosse können dem offiziellen Saints Row-Twitter-Account @SaintsRow folgen, um sich wöchentlichen Herausforderungen zu stellen, an Wettbewerben teilzunehmen und die besten Kreationen der Saints Row-Community zu feiern.

Die Boss Factory, der einzigartige, crazy, funky Charakter-Editor von Saints Row kann ab sofort kostenlos auf PC oder Konsole heruntergeladen werden.

Über SAINTS ROW

Willkommen in Santo Ileso, einer pulsierenden fiktiven Stadt im Herzen des amerikanischen Südwestens. In einer Welt voller Verbrechen, in der gesetzlose Gruppierungen um die Macht kämpfen, wagt eine Gruppe junger Freunde ihr eigenes kriminelles Abenteuer, um an die Spitze zu gelangen und sich selbst zu verwirklichen.

Als zukünftiger Boss gründest du mit Neenah, Kevin und Eli an deiner Seite "The Saints" – und nimmst es mit "Los Panteros", "The Idols" und den "Marshalls" auf, während du dein Imperium in den Straßen von Santo Ileso aufbaust und um die Kontrolle über die Stadt kämpfst. Letztlich ist Saints Row die Geschichte eines Start-up-Unternehmens, nur dass das Geschäft der Saints zufällig das Verbrechen ist.

Erlebe den größten und besten Saints Row-Spielplatz, der je erschaffen wurde. Die einzigartige, weitläufige Welt von Santo Ileso ist die Kulisse für einen wilden, überlebensgroßen Sandkasten mit spannenden Nebengeschäften, kriminellen Unternehmungen und Blockbuster-Missionen, in dem Du Dich mit Schießereien, Fahrten und Wingsuit-Missionen an die Spitze kämpfst.

Bringe dich selbst zum Ausdruck und entfessele deinen inneren Saint mit der fortschrittlichsten Reihe von Anpassungswerkzeugen, die es je in einem Open-World-Spiel gab - mach deinen Charakter, dein Auto und deine Crew zu deinem eigenen.

Stürze dich sich in epische Schießereien und rasante Verfolgungsjagden und werde Zeuge unerhörter Momente, die es nur bei den Saints gibt, in einer originellen Geschichte, die den bemerkenswerten Aufstieg der Saints zur Macht zeigt. Genieße die Freiheit, die gesamte Kampagne mit einem Freund im nahtlosen, ungebundenen Koop-Spiel zu spielen, indem du die Grenzen deiner Gang ausreizen und gemeinsam deine eigenen Spielmomente kreieren kannst.

Quelle: Deep Silver