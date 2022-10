Die größten eSports-Spiele, die auf der Xbox gespielt werden XBU MrHyde am Mi, 26.10.2022, 09:00 Uhr

Die Xbox ist seit jeher, wenn es um das Thema Konsolen geht, vorne mit dabei und auch dank Microsoft im Hintergrund stets bemüht, große Titel an Land zu ziehen, um damit vorhandene Spieler zu halten und neue Spieler zu gewinnen.



Ein wichtiger Faktor, der in Hinblick hierauf ebenfalls eine große Rolle spielt, sind eSports. eSports werden in der Breite immer beliebter und können jedes Jahr neue Interessenten begrüßen, weshalb mittlerweile auch immer mehr Wettanbieter eSports als Wettmöglichkeit anbieten.



Mittlerweile gibt es in diesem Zusammenhang sogar regelrechte eSports Wettstrategien, mit denen man die eigenen Chancen auf den Sieg verbessern und sein Können rund um das Thema eSports unter Beweis stellen kann. Möglicherweise stellst du in Hinblick hierauf aber vorab die Frage, auf welche eSports-Spiele du überhaupt wetten kannst, weshalb wir im Rahmen dieses Artikels wollen wir in diesem Zusammenhang einen Blick auf die verfügbaren eSports-Spiele für die Xbox werfen, die ein besonders großes Interesse bei den Spielern hervorrufen und immer wieder Grund sind, warum sich Spieler für die Xbox entscheiden.

Halo

Natürlich darf Halo in keiner Auflistung der Xbox-Exklusives fehlen. Halo ist seit jeher ein wesentlicher Faktor, warum Menschen die Xbox kaufen und diese so populär geworden ist. Mittlerweile gibt es ein globales Halo-Turnier, welches von Xbox selbst und in Kooperation mit Dreamhack in Europa und ESL in anderen Regionen veranstaltet und mit einem Preisgeld von 3 Millionen US-Dollar versehen wird.



Wie du vermutlich weißt, wird Halo in unterschiedlichen Modi und mit verschiedenen Waffen gespielt. Aus diesem Grund gibt es auch unterschiedliche Spielmodi, die geboten werden, um eine größere Diversität zu bieten.

Forza

Ein weiterer Exklusivtitel für die Xbox ist Forza, welches als eines der bekanntesten und beliebtesten Motorsportspiele der Geschichte und nach wie vor als einer der besten Titel für die Xbox One gilt. Demnach ist auch hier kein Wunder, dass Forza Racing Championship und Forza Motorsport ein Turnier veranstalten, bei dem die weltbesten virtuellen Rennfahrer gegeneinander antreten.



Beim Master Chief is Black Rivals Tournament sind 4090 unterschiedliche Fahrer gegeneinander angetreten. Allerdings wurde in den letzten Jahren keines dieser größeren Turniere veranstaltet.

Gears

Gears ist ebenfalls darauf aus die eigene Position in der eSports-Industrie zu festigen und hat sich hierfür mit UMG Gaming zusammengetan, welcher die Turniere in verschiedenen Modi veranstaltet. Alles in allem kann ein Preisgeld von 120.000 US-Dollar gewonnen werden, während der erste Platz hiervon 56.000 US-Dollar bekommt.



In Hinblick auf die Zukunft wird davon ausgegangen, dass diese Turnierreihe noch weiter wachsen und immer mehr Menschen anziehen wird.

FIFA

FIFA ist seit jeher eines der beliebtesten Videospiele, die es gibt, weshalb in den letzten Wochen mit FIFA 23 auch die aktuelle Variante veröffentlicht wurde und es auch nicht verwunderlich ist, dass es hierfür Turniere gibt. Neben den cross-plattform Turnieren veranstaltet ESL auch nur xbox-spezifische Turniere.



Zu Beginn des nächsten Jahres sollen 15 Spieler gegeneinander antreten und den Gewinner unter sich ausmachen, während das gesamte Turnier zwischen dem 6ten und 27ten Januar vollständig online gestreamt wird.



Wie du sehen konntest, gibt es einige sehr interessante xbox-spezifische eSports-Turniere, welche bereits jetzt eine Menge unterschiedlicher Menschen anziehen. Aus diesem Grund auch deshalb, weil Experten davon ausgehen, dass die eSports-Szene in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen wird, ist damit zu rechnen, dass es immer mehr solche Angebote geben wird.



In jedem Fall wird es mit Spannung zu verfolgen sein, welche neuen Spiele herauskommen und welche davon das Potential haben, etliche Menschen vor die Xbox und Bildschirme zum Zocken und Schauen zu locken.

Quelle: XBU