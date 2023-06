Entwicklung des E-Sports & seine Bedeutung für die Gaming-Community XBU MrHyde am Fr, 30.06.2023, 14:15 Uhr

Was bereits in den frühen 2000ern mit Klassikern wie Starcraft oder Counter Strike begonnen hat, hat sich unter dem Namen E-Sport von einer Nische zu einem globalen Phänomen entwickelt und die Gaming-Community in seinen Bann gezogen. Mittlerweile ist E-Sport so beliebt, dass sogar Wettanbieter eine eigene Rubrik dafür eingerichtet haben, und die Online Wett-Tipps von Sportwetten.myprobet.com oder anderen Wettportalen umfassen regelmäßig Berichte und Tipps zu E-Sport-Events.



E-Sport umfasst eine breite Palette an Spielen. Von Einzelspieler-Klassikern wie "Fortnite" oder "FIFA" bis hin zu teambasierten Spielen wie "League of Legends" oder "Counter-Strike". Diese Spiele haben sich als führende E-Sport-Titel etabliert und ziehen eine große Fangemeinde an, die sich für die Wettkämpfe auf höchstem Niveau begeistert.

Von der Nische zum globalen Phänomen: Der Aufstieg des E-Sports

Durch das intensive Wachstum der E-Sports-Branche gibt es mittlerweile so viele Titel, dass es kaum noch eine Geschmacksrichtung gibt, die nicht gedeckt ist. Allerdings haben sich in den verschiedenen Subgenres einige Klassiker und Dauerbrenner etabliert, die jedem E-Sports-Fan ein Begriff sein sollten.

"League of Legends" (LoL): Als eines der erfolgreichsten und bekanntesten E-Sport-Spiele hat "League of Legends" eine riesige Fangemeinde. Das teambasierte Spiel, bei dem zwei Teams aus Champions gegeneinander antreten, zieht Millionen von Spielern und Zuschauern auf der ganzen Welt an.

"Counter-Strike: Global Offensive" (CS:GO): CS:GO ist ein teambasiertes Taktik-Shooter-Spiel, das seit vielen Jahren zu den beliebtesten E-Sport-Spielen gehört. Es bietet intensive Wettkämpfe, bei denen Teams entweder als Terroristen oder als Gegner antreten.

"Dota 2": Als Nachfolger des beliebten "Defense of the Ancients" (DotA) ist Dota 2 ein weiteres teambasiertes Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel. Das Spiel ist vor allem für anspruchsvolle PVP-Kämpfe und seine große Auswahl aus über 120 verschiedenen Helden bekannt, was eine enorme Spieltiefe und Wiederspielbarkeit erlaubt.

"Fortnite": Fortnite ist ein Battle-Royale-Spiel, das eine riesige Popularität erreicht hat. Es ist bekannt für seinen kompetitiven Modus, in dem Hunderte von Spielern gegeneinander antreten, bis nur noch einer übrig bleibt. Weltweit hat das Spiel eine Fangemeinde von über 1 Mio. spielern und die Preisgelder auf Turnieren gehören zu den höchsten der Branche.

"Overwatch": Overwatch ist ein teambasiertes First-Person-Shooter-Spiel, das sowohl taktisches Denken als auch individuelle Fähigkeiten erfordert. Es hat eine lebhafte E-Sport-Szene mit professionellen Teams sowie Turnieren.

"FIFA": Die FIFA-Reihe von EA Sports hat eine große Anhängerschaft im E-Sport. Die virtuellen Fußballturniere locken Spieler aus der ganzen Welt an und bieten spannende Wettkämpfe auf virtuellen Fußballfeldern.

"Rainbow Six Siege": Rainbow Six Siege ist ein taktischer Ego-Shooter, der auf Teamarbeit sowie Strategie setzt. Das Spiel hat eine aktive E-Sport-Szene und zieht Spieler an, die präzise Koordination sowie taktisches Denken schätzen.

Der Erfolg von E-Sport hat auch dazu geführt, dass professionelle Spieler zu Stars und Vorbildern für viele junge Spieler geworden sind. Spieler wie Faker aus Südkorea oder N0tail aus der Ukraine haben mit ihrem außergewöhnlichen Talent sowie ihren Erfolgen eine große Anhängerschaft gewonnen.

Die wirtschaftliche Bedeutung von E-Sports: Ein Milliardenmarkt

Große Unternehmen haben das Potenzial von E-Sport erkannt und investieren mittlerweile hohe Summen in den Betrieb von Ligen, die Organisation von Turnieren sowie das Sponsoring von Teams oder einzelnen Spielern. Auch bei Privatanlegern stehen E Sport Aktien hoch im Kurs, wie man an der Performance von Aktien wie Nvidia, EA oder Take Two erkennt.



Der Umsatz der Gaming-Industrie, einschließlich E-Sport, wird bereits auf über 80 Milliarden Euro geschätzt und übersteigt damit sogar die Filmindustrie. Das Sponsoring von Teams oder Spielern durch Unternehmen außerhalb der Gaming-Branche verdeutlicht die wirtschaftliche Bedeutung von E-Sport. Beispielsweise wird das südkoreanische League of Legends-Team "SK Telecom T1" von SK Telekom unterstützt.



Für einige Spieler ist der E-Sport so lukrativ geworden, dass sie ihn zur Vollzeitbeschäftigung gemacht haben - kein Wunder, denn die besten der Branche verdienen damit bis zu sechsstelligen Summen pro Jahr und die Anzahl an E-Sport-Millionären hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Die steigenden Einnahmen sowie das wachsende Interesse von Unternehmen zeigen, dass E-Sport ein ernstzunehmender Wirtschaftszweig geworden ist.

Anerkennung & Zukunftsaussichten von E-Sport

Trotz seines enormen Wachstums wird E-Sport in einigen Ländern immer noch nicht als offizielle Sportart anerkannt. In Deutschland arbeitet der E-Sport-Verband daran, eine offizielle Anerkennung zu erreichen. In Ländern wie Korea, China, Schweden, den Niederlanden, Bulgarien oder Großbritannien wird E-Sport bereits als anerkannter professioneller Sport betrachtet.



Die Anerkennung von E-Sport als offizielle Sportart würde Spielern und Teams mehr Möglichkeiten bieten und das Stigma, dass E-Sport nur ein Nischenphänomen ist, überwinden. Es würde auch dazu beitragen, das Image von E-Sport in der breiten Öffentlichkeit zu verbessern und den Zugang zu Fördermitteln sowie Infrastruktur zu erleichtern.



Die Zukunftsaussichten für E-Sport sind vielversprechend. Mit der stetigen Weiterentwicklung von Spielen und Technologien wird die E-Sport-Erfahrung immer ansprechender und fesselnder. Neue Spiele, Virtual Reality sowie 5G-Netzwerke eröffnen neue Möglichkeiten für Spieler, Teams und Zuschauer.

Quelle: XBU