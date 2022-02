Die game Sales Awards im Januar 2022 XBU MrHyde am Mo, 21.02.2022, 17:15 Uhr

Im Januar kann der game – Verband der deutschen Games-Branche vier Titel mit einem game Sales Award für besondere Verkaufserfolge auszeichnen. So ist es dem Party-Spiel „Mario Party Superstars“ gelungen, die Marke von 500.000 verkauften Spielen zu knacken; der Titel erhält hierfür einen game Sales Award Sonderpreis. Darüber hinaus haben die beiden Action-Adventure „It Takes Two”, bei dem man als Ehepaar ein Abenteuer meistern muss, sowie „Pokémon-Legenden: Arceus” Grund zur Freude: Für mehr als 200.000 verkaufte Spiele gibt es jeweils einen game Sales Award in Platin. Und auch der Knobelspaß „Big Brain Academy: Kopf an Kopf“ bekommt eine Trophäe. So gibt es für mehr als 100.000 verkaufte Spiele einen game Sales Award in Gold.



Im Januar 2022 geht damit ein game Sales Award Sonderpreis an:

Mario Party Superstars (Nintendo/Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch

Im Januar 2022 geht ein game Sales Award in Platin an:

It Takes Two (Hazelight Studios/Electronic Arts) erschienen für die Plattformen PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series sowie PC

Pokémon-Legenden: Arceus (Game Freak/Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch

Im Januar 2022 geht ein game Sales Award in Gold an:

Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Nintendo/Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch

Quelle: game