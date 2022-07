Die ersten Details zu FIFA 23 XBU MrHyde am Do, 21.07.2022, 14:25 Uhr

EA hat erste Informationen zu den neuen Features zum kommenden Fußballspiel FIFA 23 veröffentlicht. Hier sind der offizielle Reveal-Trailer und die ersten Details für euch:



Electronic Arts freut sich neue Features für EA SPORTS FIFA 23 anzukündigen und mit der Integration von Frauen-Vereinsmannschaften neue Maßstäbe für ein authentisches Fußball-Spielerlebnis zu setzen. Außerdem wird mit der HyperMotion2-Technologie die nächste Evolutionsstufe für Fußball-Gameplay veröffentlicht und die Fans dürfen mit dem FIFA World Cup 2022 in Katar sowie dem FIFA Women's World Cup 2023 in Australien und Neuseeland die absoluten Highlights des internationalen Männer- und Frauenfußballs in FIFA 23 erleben. Dazu werden Cross-Play-Features die Fußballfans wie nie zuvor miteinander verbinden, ins Spiel einbinden und sind in FIFA 23 in mehreren Online-Spielmodi verfügbar.



Die Weiterentwicklungen der HyperMotion2-Technologie und des Physiksystems von FIFA 23 sorgen für eine Reihe neuer Features, die das Spielerlebnis noch intensiver gestalten als je zuvor. Die Bewegungen der Teams und der Spieler sind überall auf dem Rasen noch reaktiver, noch intelligenter und noch authentischer. Egal ob man einen Verteidiger abdrängt oder als Torwart einen Ball aus der Luft abfängt. Die Spieler dürfen sich auf ein neues intelligentes Dribblingsystem, natürlichere und flüssigere Schuss-Übergänge, eine neue Beschleunigungs-Mechanik, ein verbessertes Spielerbewusstsein und vieles mehr freuen. Die Premiere der Frauen-Vereinsmannschaften wird in FIFA 23 von komplett neuen Animationen unterstützt, die auf den Bewegungen realer Spielerinnen basieren.



„Der Realismus dringt in EA SPORTS FIFA 23 dank HyperMotion2 in ganz neue Bereiche vor. Wir haben mit hochmoderner Technologie intensive Partien von Männer- und Frauen-Profiteams per Capturing erfasst und können so Millionen von Datenpunkten in Echtzeit in neue Animationen umwandeln“, sagte Nick Wlodyka, SVP & GM bei EA SPORTS FC. „Ergebnis sind die natürlichsten und realistischsten Fußballspiel-Bewegungen überhaupt. Hinzu kommt die Einbindung der Männer-WM und der Frauen-WM, der Frauen-Vereinsfußball und die Cross-Play-Features, mit denen die Spieler und die Fußballfans in aller Welt auf Jahre hinaus ins Spiel eintauchen können.“



FIFA 23 bildet The World's Game mit absoluter Authentizität ab. Das Aufgebot der größten Stars und Teams der Welt mit 19.000+ Spielern, 700+ Teams, über 100 Stadien und mehr als 30 Ligen umfasst nun mit der Barclays Women's Super League und der Division 1 Arkema auch Frauen-Vereinsmannschaften. Nur in FIFA 23 können die Spieler die legendäre UEFA Champions League, die UEFA Europa League, die UEFA Europa Conference League, die CONMEBOL Libertadores, die CONMEBOL Sudamericana, die Premier League, die Bundesliga und die LaLiga Santander in einem Spiel spielen.



„Ich freue mich, dass die Barclays Women's Super League einer der ersten Frauen-Vereinswettbewerbe in EA SPORTS FIFA 23 ist. Die Spielereihe hat seit jeher eine der größten und aktivsten Gaming-Communitys der Welt“, sagte Navin Singh, Commercial Director der FA. „Die globale Marke EA SPORTS gibt unserer Liga, unseren Teams und unseren Spielerinnen eine nicht zu unterschätzende zusätzliche Sichtbarkeit. Das unterstützt unsere Ambitionen, den Frauenfußball in England noch stärker zu fördern, und unterstreicht unser Ziel, die Barclays Women's Super League für neue Zuschauer aus aller Welt noch offener und noch zugänglicher zu gestalten.“



„Die Partnerschaft zwischen der D1 Arkema und EA SPORTS ist eine hervorragende Neuigkeit für die Liga, die Vereine und die Spielerinnen. Aber auch für die Fans, die ab diesem Jahr ihre Lieblingsspielerinnen kennenlernen und an exklusiven Aktivitäten teilnehmen können“, sagte Francois Vasseur, Marketing Director des französischen Fußballverbandes. „Für die D1 Arkema ist das ein großer Schritt als führende Liga mit weltweiter Anhängerschaft.“



EA SPORTS FIFA 23 beinhaltet diverse Modus-Fortschritte und Innovationen in den Bereichen Karrieremodus, Pro Clubs, VOLTA FOOTBALL, FIFA 23 Ultimate Team und mehr. Das neue Trainingszentrum-Coaching-System gibt neuen und weniger erfahrenen Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, mühelos die Grundlagen des Gameplays zu erlernen und ihre Fähigkeiten vor dem Sprung in eine Partie zu verbessern. Erstmals können die Fans auch die Männer-WM und die Frauen-WM in einem Spiel erleben. Der FIFA World Cup 2022 in Katar und der FIFA Women's World Cup 2023 in Australien und Neuseeland werden im Spiel vertreten sein.

Quelle: EASports