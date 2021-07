Die Biome und Jahreszeiten in Forza Horizon 5 XBU TNT2808 am Di, 27.07.2021, 10:15 Uhr

In einem neuen Xbox Wire-Beitrag steht Forza Horizon 5 im Mittelpunkt. Nicht nur das, wir erhalten erstmals Einblicke in alle Biome des Spiels - und erfahren auch ein paar Details zu den verschiedenen Jahreszeiten. Natürlich haben wir auch passende Bilder für euch parat.

Insgesamt elf Biome soll es geben, die wir gleich im Detail mit euch durchgehen. Diese Biome werden auch durch die Jahreszeiten verändert. Im Frühling ist beispielswiese Regenzeit im Dschungel und Ackerland in Mexiko, während der Sommer intensive tropische Gewitterstürme an die Küsten bringen kann. Die Jahreszeiten sorgen in Forza Horizon 5 dafür, dass sich Mexiko permanent verändert - was dazu verleiten soll, dass ihr immer wieder ins Spiel reinschaut und Mexiko aufs Neue entdeckt.

Nun aber zu den verschiedenen Biomen:

Canyon

Ihr kennt das Biom sicher aus dem Reveal-Trailer im Juni. Gefüllt mit Felsformationen und Streifen, viele von ihnen erodieren in Felspfeiler, die ihr so nur im Canyon finden könnt. Interessanter Fakt: Jedes Biom hat einen einzigartigen Sound und der Canyon hat mehr Echo als alle anderen.

Tropische Küste

Hieran denkt ihr vielleicht, wenn ihr an Mexiko als Urlaubsziel denkt. Vollgepackt mit Palmen, Möwen, weißen Sandstränden und ruhigem Wasser, fühlt es sich an, als wäre eine Postkarte zum Leben erweckt worden. Zumindest bis die Sturmsaison anfängt, die komplett verändert, wie wir uns durch das Gebiet bewegen. Passt auf herumfliegende Palmen auf!

Ackerland

Im Gegensatz zu den flacheren oder trockeneren Ackerländern vergangener Rennspiele, sind diese Hügel voll von Vegetation, Fruchtbäumen und weiten, niedrigen Flüssen. Ihr werdet viele Zäune zum Durchbrettern finden und pittoreske Höfe, die ihr erforschen könnt, während ihr durch die Landschaft cruist.

Trockene Hügel

Wie ihr schon am Namen erkennen könnt, ist diese Biom voller trockener Gräser auf Hügeln und weiten Flächen, die viel Platz fürs Off-Road-Herumfahren bieten. Eines der coolsten Features dieses Bioms ist der See, der während des Winters austrocknet und versteckte Gebiete und Abkürzungen preisgibt.

Dschungel

Dichte Vegetation und türmende Bäume, die das Sonnenlicht durch die Kronen lassen, prägen dieses Biom. Ihr könnt aber auch Flüsse, Wasserfälle und sogar ein paar versteckte Tempel in diesem Gebiet entdecken, die auf realen Vorbildern basieren.

Lebende Wüste

Erstmals in Forza Horizon haben wir es hier mit einer Kaktuswüste zu tun, die voll gepackt ist mit Kakteen, Felsformationen und Steinhaufen, die es so nur in diesem Gebiet geben wird. Wie der Name schon vermuten lässt, gibt es auch jede Menge Leben, also Blumen und Wildtiere zu entdecken.

Felsige Küste

Während die tropische Küste Bäume und Vegetation bietet, erwartet uns hier eine andere Stimmung. Da es aber kaum Bäume gibt, habt ihr einen besseren Blick auf das Meer und einige wundervolle Sonnenuntergänge. Und für alle Golfer da draußen: Ihr könnt sogar eine Runde über einen Golfkurs drehen.

Sandwüste

Überragende Sanddünen machen dieses Biom perfekt, um mit einem Buggy durch den Sand zu heizen. Wenn ihr lieber keinen Sand in die Schuhe bekommen wollt, nehmt doch einfach eine der vielen Straßen, die quer durch die Wüste führen und die ideal dafür sind, herauszufinden, wie schnell euer Lieblingsfahrzeug wirklich fahren kann.

Sumpf

Auch wenn ein Sumpf nicht wie der beste Ort für Rennen klingt, bieten sich die niedrigen Gewässer hier dafür einfach an. Der Sumpf bietet auch viele Mangroven mit ihren dicken, verzweigten Wurzeln. Durch die könnt ihr sogar durchbrettern in Rennen und so den Streckenverlauf verändern, je nachdem ob euer Auto das schafft oder nicht.

Urbane Stadt Guanajuato

Wie eine Vielzahl an Städten in Mexiko, gibt es hier großartige Architektur und bunte Farben überall zu sehen. Anders als in anderen Städten, bietet diese hier aber auch Hügel und Tunnel, die einige sehr spaßige Rennstrecken ergeben. Wie im Canyon werdet ihr auch hie viel Echo hören, das in den engen Straßen widerhallt.

Vulkan

Ein weiteres erste Mal in der Forza Horizon-Serie, haben wir es beim Vulkan mit einem riesigen Berg zu tun, der direkt neben der lebenden Wüste liegt. Durch die enorme Höhe ist eine Fahrt zur Spitze ein ganz besonderes Erlebnis, das die Spieler mit einem tollen Ausblick belohnt. Es ist auch der einzige Ort im Spiel, in dem ihr Schnee sehen könnt, also packt besser eine zweite Jacke zur Vorsicht ein.

Wollt ihr das Ganze auch noch in Aktion erleben, schaut doch mal in Episode 4 der Videoreihe Forza Horizon 5: Let’s ¡Go!:

Quelle: Playground Games