Die Among Us Impostor und Ejected Edition haben einen Releasetermin
Mi, 16.02.2022

Wie die Verantwortlichen bei Maximum Games angeben, werden die Among Us Sonderauflagen "Impostor Edition" und "Ejected Edition" am 31.05.22 für Xbox One und Xbox Series erscheinen. Das Spiel ist bereits jetzt im Xbox Game Pass spielbar.

Quelle: Innersloth