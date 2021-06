Among Us erscheint noch in diesem Jahr XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 13:00 Uhr

Among Us ist noch immer ein Hit. Das kleine Spiel mit der eher reduzierten Optik zeichnet sich vor allem durch die Verrätermechanik aus: Ein oder mehrere Teammitglieder wollen nur euern Tod. Noch in diesem Jahr wird das Spiel für die Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Von Tag 1 wird es zudem im Game Pass enthalten sein. Eigentlich alles alte News, schließlich war das schon vorher bekannt. Neu ist hingegen der Trailer, der gestern zu Among Us gezeigt wurde und auf 15 Spieler-Lobbies hinweist. Normal wird das Spiel mit 4-10 Personen gespielt, bald sind also auch 15 Spieler möglich, dann sogar mit drei Betrügern - Chaos ist vorprogrammiert!

Quelle: Microsoft