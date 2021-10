Among Us soll weiterhin noch dieses Jahr für Xbox erscheinen XBU ringdrossel am Mi, 13.10.2021, 10:15 Uhr

Wie die Entwickler von Innersloth angeben, soll der Titel Among Us weiterhin in 2021 auf die Xbox kommen. Zwar verschiebt sich der Release etwas nach hinten aber die Verantwortlichen halten dennoch an diesem Jahr fest.

Quelle: Innersloth