Die am meisten erwarteten Spiele, die 2023 für Xbox veröffentlicht werden XBU MrHyde am Mo, 17.10.2022, 17:00 Uhr

Videospiele faszinieren Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Jeder Spieler hat seine eigenen Vorlieben in Bezug auf die Auswahl der Spiele. Einige Spieler bevorzugen seit vielen Jahren ein Spiel und andere Spieler probieren verschiedene Spiele aus, um das Beste zu finden. Und solche Spieler warten immer sehnsüchtig darauf, dass ein neues Spiel erscheint, das von der ersten Spielminute an verzaubern kann.

Das Jahr 2022 erfreute Spieler mit einer Reihe von Spielen, die bereits ihre Fangemeinde gefunden haben. Aber die Entwickler hören nicht auf und bereiten weiterhin neue Kreationen für Videospielliebhaber vor. Im Jahr 2023 ist geplant, eine große Anzahl von Spielen für Xbox vorzustellen, und es gibt eine Reihe von Spielen, die laut Bewertungen am meisten erwartet werden.

Spiele, die 2023 für Xbox One erscheinen werden

Jeder erfahrene Spieler weiß, dass ein erfolgreiches Spiel die Entwicklung einer Strategie erfordert, genau wie beim Blackjack Online. Daher achten viele Spieler bei der Auswahl eines Videospiels auf sein Genre und die Aufgabe des Heldenspielers. Und da die Spieler unterschiedliche Vorstellungen vom besten Spiel haben, enthält die Liste der am meisten erwarteten Spiele Titel mit unterschiedlichen Genres und Themen.

Diablo 4

Dieses Spiel ist die Fortsetzung der legendären Serie. Die Ereignisse des Spiels finden 60 Jahre nach den Ereignissen von Diablo 3 statt. Lilith kehrt zurück, die Dämonin und Tochter von Mephisto, die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit in der Welt verursacht hat.

Die dunkelsten Gefühle beginnen in den Herzen der Menschen zu erwachen. Nur mutige Helden können die Dämonin besiegen.

Left 4 Dead 3

Es geht um den dritten Teil des Zombie-Shooters, in dem es Horrorelemente gibt. Das Spiel wird von der ersten Person aus gespielt. Es ist ein Prequel, in dem man über den ersten Monat der Infektion spricht. Im Spiel gibt es vier Charaktere, von denen einer eine einzigartige Animation erhalten hat und sie müssen 6 Kapitel durchlaufen.

The Wolf Among Us 2

Dieses Spiel ist die Fortsetzung des episodischen Abenteuers. Es basiert auf der Fables-Comicbuchreihe. Die Ereignisse des Spiels finden 6 Monate nach den Ereignissen des ersten Teils statt. Die gesamte Handlung des Spiels dreht sich um Schneewittchen und den Wolf.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Im Jahr 2023 soll das lang erwartete Vampires-Rollenspiel im Universum der Vampire: The Masquerade erscheinen. Dynamische Nahkämpfe, eine rasante Handlung und mysteriöse Helden erwarten die Spieler. Der Spieler, der sich in einen Vampir verwandelt, muss herausfinden, was den Streit zwischen den Vampirclans von Seattle verursacht hat.

Hogwarts Legacy

Dies ist ein Rollenspiel im Harry-Potter-Universum von dem Entwickler Avalanche Software. Die Hauptfigur hat den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis, das zur Zerstörung der magischen Welt führen kann. Während des Spiels müssen die Spieler die Welt erkunden, ihren Charakter verbessern, Zaubersprüche lernen und Tränke brauen. Fliegen auf einem Besenstiel und zahlreiche Geheimnisse warten ebenfalls auf die Spieler.

Wolfenstein 3, Gothik 5, Dead Island 2, Atomic Heart, Fallout: New Vegas sind auch in der Liste der 10 am meisten erwarteten Spiele für Xbox One.

Quelle: XBU