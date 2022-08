Die 4 besten Survival Spiele für Konsolen in 2022 XBU MrHyde am Di, 30.08.2022, 12:30 Uhr

Survival Spiele gibt es in verschiedenen Ausführungen. Immer handelt es sich dabei allerdings um eine Simulation, bei der eins im Vordergrund steht: Der Spielcharakter, den man als Spieler steuert, muss bis zum Ende am Leben gehalten werden. Das bedeutet einerseits, dass man dessen Bedürfnisse (z. B. Gesundheit, Hunger) im Auge behalten und diese befriedigen muss. Andererseits heißt das natürlich auch, Gefahren abzuwenden, die beispielsweise von Gegnern und anderen Bösewichten ausgehen.

Weil es so viele Survival Spiele für Xbox One, Xbox Series und PS4/PS5 gibt, kann es schwierig sein, das richtige auszuwählen. Wir haben deshalb eine Liste der besten Survival Spiele für das Jahr 2022 zusammengestellt.

Faszination Survival – ein vielseitiges Genre

Das Genre Survival existiert bereits seit einer sehr langen Zeit. In Film und Fernsehen geht das Genre auf Geschichten wie Cast Away oder das neuere The Hunger Games zurück. Im Bereich Videospiel war ein erster Titel UnReal World. Heute sind Games wie ARK und Conan Exiles bekannte Vertreter aus dem Genre – aus dem Untergenre Survival-Horror kennt man Spiele wie Resident Evil und Co. Survival ist wahnsinnig vielseitig. Die Spiele können eher in Richtung Action, Rollenspiel oder eben auch Horror gehen. Noch dazu lassen sich Survival Games auf fast allen Devices zocken – am besten wahrscheinlich am PC und auf Konsolen wie der Xbox. Besonders für PC-Nutzer gibt es ein breites Angebot, denn Survival ist auf den meisten Spiele-Websites zu finden. Auf einigen Plattformen finden sich viele Survival Games PC kostenlos – das ist perfekt für alle, die das Genre gern einmal ausprobieren möchten, ohne gleich in den Kauf eines Spiels investieren zu müssen.

Die besten Survival Spiele im Jahr 2022

Doch auch wer statt am PC lieber Survival Spiele auf Xbox oder PS4 zockt, hat die Wahl aus einer Vielzahl an Titeln. Im Jahr 2022 gab es bereits einige interessante Neuheiten in dem Genre, die sich Spieler unbedingt ansehen sollten – bei einigen neuen Titeln steht die Veröffentlichung noch aus und wieder andere sind seit Jahren als Survival-Hits bekannt.

1. Dying Light 2: Stay Human

An dem Anfang 2022 erschienenen Dying Light 2 fanden bereits von Anfang an sehr viele Spieler Gefallen: Der Titel konnte sich in den ersten Monaten millionenfach auf PC, PlayStation und Co. verkaufen. Dying Light 2 ist eines der Survival Spiele, das gepaart mit Strategie und Horror für ein echt interessantes Gameplay sorgt. In einer postapokalyptischen Open World schlägt sich der Spieler in der Rolle des Charakters Aiden durch zahlreiche Abenteuer. Man kämpft dabei gegen das Böse – je nach den getroffenen Entscheidungen können Gameplay und Ende unterschiedlich aussehen.

Besonders cool für Fans: Entwickler Techland verspricht bis zum Jahr 2027 regelmäßig Updates und Add-Ons bereitzustellen.

2. The Forest

Der Endnight Games Titel ist seit vielen Jahren bekannt und beliebt im Genre Survival Spiele PS4. In der Open World kämpft der Spielcharakter mit Mutanten – besonders eindrucksvoll ist die schaurige Umgebung des Waldes. Seit dem Jahr 2018 ist das Survival-Horrorspiel für den Computer und die PS4 erhältlich. Fans aufgepasst: Das Entwicklerstudio hatte für das Jahr 2021 einen Nachfolger angekündigt. Nach einigen Verschiebungen soll Sons of the Forest nun Ende 2022 erscheinen – vorerst allerdings nicht für die PlayStation, sondern ausschließlich für den PC.

3. ARK: Survival Evolved

ARK: Survival Evolved von Studio Wildcard ist kein neues Spiel – seit 2017 ist es bereits auf dem Markt. Trotzdem gehört es in unsere Liste, da es eines der beliebtesten Games im Survival-Genre ist. Dabei landet der Spielcharakter auf einer Insel, die von Dinosauriern bewohnt ist. Das Ziel ist es zu überleben, diese zu zähmen und für seine Zwecke einzusetzen. Das Spiel ist eines der Survival Spiele, die für viele Geräte erhältlich sind, unter anderem PC, Xbox, PS4 und sogar für die Switch.

4. The Quarry

Auch dieses Game kommt aus dem Survival-Horror und verspricht ein interessant-schauriges Spielerlebnis. Dabei begleitet der Spieler eine Gruppe von Freunden und sollt in einem schaurigen Wald-Setting für das Überleben möglichst vieler der Spielfiguren sorgen. Mehr als 180 mögliche Enden hat The Quarry angeblich. Dass da nicht immer alle Charaktere gerettet werden können, ist irgendwie auch klar – laut einiger Guides aber durchaus machbar. Bei The Quarry überzeugen vor allem die Storyline und die tolle Grafik.

