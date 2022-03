Details zum MeineFRAKTION-Modus von WWE 2K22 XBU MrHyde am Mo, 07.03.2022, 16:00 Uhr

WWE 2K22 startet bereits in wenigen Tagen und 2K veröffentlicht nun eine Kurzanleitung für den neu in der Reihe hinzugekommenen Modus MeineFRAKTION. MeineFRAKTION ist eine neue Variante des klassischen Team-Aufbau-Modus, in dem die Spieler eine Reihe an WWE-Superstars und Legenden sammeln, verwalten und verbessern können, um ihr ultimatives Viererteam aufzustellen. Manager und Side Plates steigern die Performance, während Logos, Hintergrundbilder und Namenstafeln zur kreativen Individualisierung zur Verfügung stehen.



Die Aufstellung der perfekten Fraktion, um sich legendären Gruppierungen wie nWo, D-Generation X und Evolution zu stellen, ist keine leichte Aufgabe. Hier ein paar nützliche Tipps:

Spieler müssen wichtige Entscheidungen treffen, wenn es darum geht, die besten Superstars für ihre Fraktion auszuwählen und die geeigneten Boosts einzusetzen, um die Konkurrenz zu bezwingen;

Es fehlt an Muskeln? Dann heißt es, das Lieblings-Kraftpaket wie Big E oder Rhea Ripley in die Action zu holen. Wenn Tempo und vernichtende Martial Arts gefragt sind, sind schlagkräftige Typen wie Shinsuke Nakamura vielleicht die richtige Wahl;

Mit einem Kader voller Superstars und Legenden und einer breiten Palette an spezialisierten Side Plates sind zahllose Kombinationen möglich und laden zum Experimentieren ein.

Bereit für den Ring? MeineFRAKTION-Spieler können ihre vierköpfigen Fraktionen in den Fraktions-Kämpfen gegen andere imposante Viererteams antreten lassen, sie in den Proving Grounds in verschiedenen Match-Typen auf die Probe stellen, jede Woche einen neuen Turm ins Wanken bringen oder eine Reihe täglicher Herausforderungen bestreiten. Es gibt drei verschiedene spielinterne Währungen in MeineFRAKTION:

MeineFRAKTION-Punkte – Können für Kartenpakete und Verträge eingetauscht werden, man erhält sie für den Abschluss von Matches und Herausforderungen;

MeineFRAKTION-Token – Können im Token-Belohnungsmarkt eingesetzt werden, um mächtige WWE-Superstar- und Legenden-Karten freizuschalten. Auch sie erhält man für den Abschluss von Matches und Herausforderungen;

Virtuelle Währung – Kann gekauft werden und exklusiv in MeineFRAKTION für Kartenpakete, Boxen und Verträge eingesetzt werden.

Eine wichtige Anmerkung: Alles, was Spieler mit virtueller Währung freischalten können, kann auch mit MeineFRAKTION-Punkten freigeschaltet werden. Außerdem ist MeineFRAKTION ein reines Singleplayer- Online-Erlebnis, Spieler erhalten also keinen Wettbewerbsvorteil über andere Spieler, indem sie virtuelle Währung kaufen.

Weitere Belohnungen können die Spieler in bestimmten MeineFRAKTION-Modi erlangen, darunter wöchentliche Türme und Fraktions-Kämpfe, wo aufregende zeitlich begrenzte Belohnungen warten, die jeden Monat aktualisiert werden. Es kommen regelmäßig neue Themen-Kartenpakete, die den Spielern zahlreiche aktuelle Superstars und geliebte Legenden für ihre Sammlungen liefern.

Quelle: 2K