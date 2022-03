Details der Charakter-Kollektion von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga enthüllt XBU TNT2808 am Di, 08.03.2022, 12:15 Uhr

In rund einem Monat ist es endlich soweit: LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga erscheint unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S. Nachträglich werden es einige weitere Charaktere ins Spiel schaffen, die auch in der Charakter-Kollektion als Season Pass angeboten werden. Wir haben die Details dazu:

Zur Veröffentlichung der Kollektion werden die Charakterpakete "Der Mandalorianer – 1. Staffel" und "Solo: Eine Star Wars-Geschichte" beim Kauf der Charakter-Kollektion oder als separate Einkäufe verfügbar sein. Das Charakterpaket "Der Mandalorianer – Staffel 1" enthält den Mandalorianer, seinen nicht spielbaren Begleiter Grogu sowie die spielbaren Charaktere Greef Karga, Cara Dune, IG-11 und Kuiil. Das Charakterpaket "Solo: Eine Star Wars-Geschichte" beinhaltet als spielbare Heldinnen und Helden den jungen Han Solo, den jungen Chewbacca, den jungen Lando Calrissian, Qi’ra, Tobias Beckett und Enfys Nest bereitstellt.

Zusätzlich werden bei der Veröffentlichung auch das Paket "Die klassischen Charaktere" und "Das Trupplerpaket" zur Verfügung stehen. Im "Die klassischen Charaktere"-Paket sind Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo, Darth Vader und Lando Calrissian enthalten. Dieses Paket ist für Spielende verfügbar, die Vorabzugang erhalten haben und wird ab dem 19. April für alle anderen Spielerinnen und Spieler entweder durch den Kauf der Charakter-Kollektion oder als separater Einkauf erhältlich sein. "Das Trupplerpaket" enthält die Charaktere imperialer Todestruppler, Brennertruppler, Grenztruppler, imperialer Küstentruppler und mimbanischer Sturmtruppler. "Das Trupplerpaket" ist für Spielerinnen und Spieler im Vorabzugang verfügbar, die die digitale Version des Spiels vorbestellt haben und wird ab dem 4. Mai für alle anderen Spielenden entweder durch den Kauf der Charakter-Kollektion oder als separater Einkauf erhältlich sein.

Am 19. April kann das Charakterpaket "Rogue One: Eine Star Wars-Geschichte" gekauft werden, das die Charaktere Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu und Direktor Krennic enthält. Am 4. Mai, dem Star Wars-Tag, werden zudem die Charakterpakete "Der Mandalorianer – 2. Staffel" und "Star Wars: The Bad Batch" erhältlich sein, die unter anderem Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand sowie Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo enthalten.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga erscheint am 5. April 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One-Konsolen, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC und stellt das bisher größte und grafisch eindrucksvollste LEGO Star Wars-Spiel dar.

Über das Spiel

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga kann ab sofort digital vorbestellt werden. Bei einer digitalen Vorbestellung des Spiels erhalten Spielende Vorabzugang auf das Truppen-Charakterpaket am Veröffentlichungstag. Das Paket wird einen Monat nach der Veröffentlichung des Spiels für alle zur Verfügung stehen, die die Charakter-Kollektion (Season Pass mit allen sieben Charakterpaketen) kaufen oder separat erhältlich sein. Digitale Käuferinnen und Käufer schalten zudem auch den klassischen Obi-Wan Kenobi als spielbaren Charakter frei, der nicht separat erhältlich sein wird. Die physische Version der Deluxe-Edition enthält außerdem die exklusive LEGO Star Wars-Minifigur: Luke Skywalker mit blauer Milch.

Quelle: Warner Bros. Games