Destiny 2 startet in die letzte Saison vor Lightfall XBU MrHyde am Di, 06.12.2022, 19:35 Uhr

Heute startet im Action-MMO Destiny 2 die Saison der Seraphe – mit neuen saisonalen Aktivitäten und wöchentlichen Missionen, die auf das Highlight hinauslaufen, eine neue Exotische Waffe zu erlangen. Zudem gibt es einen brandneuen Dungeon, PvP-Updates und vieles mehr. Bungie freut sich außerdem über die Zusammenarbeit mit Ubisoft, um Ornamente für Spieler ins Spiel zu bringen, die sich in Destiny 2 als Assassinen verkleiden können. Die jährlichen Events wie Der Anbruch und Triumphmomente sind auch in dieser Saison wieder dabei, damit Hüter die Festtage und das zurückliegende Jahr feiern und sich auf die neuen Herausforderungen vorbereiten können.



In dieser Saison geht es um die komplizierte Geschichte der Familie Bray und ihre Beziehung zum Kriegsgeist Rasputin, auf den Xivu Arath es abgesehen hat. Hüter infiltrieren BrayTech-Anlagen in Raub-Schlachtfeldern und nehmen an wöchentlichen Story-Missionen teil, um zu versuchen, den Kriegsgeist wiederherzustellen.



Diesen Freitag wird ein neuer Dungeon für Hüter freigeschaltet, die sich der Herausforderung stellen möchten. Der Dungeon ist für Spieler:innen verfügbar, welche die Hexenkönigin Deluxe Edition oder den Hexenkönigin-Dungeon-Key besitzen.

Quelle: Activision