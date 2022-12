Destiny 2: Start des Weihnachtsevents "Der Anbruch"

Heute kehrt das kostenlose In-Game-Event Der Anbruch in Destiny 2 zurück und bringt allen Hütern Freude und gute Neuigkeiten mit. Eva Levante ist wieder im Turm und hilft Spielern, köstliche Leckereien aus fragwürdigen Zutaten zu backen. Bis zum 2. Januar können Spieler an der Anbruch-Feier teilnehmen und ihre leckeren Kekse an ihre Lieblingscharaktere im System verschenken.



Eine Neuheit des diesjährigen Anbruchs ist die Event-Karte, mit der Spieler:innen Herausforderungen abschließen können, um Prämien freizuschalten, darunter Abzeichen, Shader und einen Exotischer Geist. Spieler:innen können ihre Event-Karten auch mit Silber upgraden, um einen weiteren Exotischen Geist, einen Exotischen Sparrow, eine neue Geste und mehr freizuschalten. Hüter, die sich besonders ins Zeug legen wollen, erhalten das Siegel und den Titel „Sternebäcker“, wenn sie alle Event-Karten-Herausforderungen abschließen.



Neben Stasis-Schneebällen können Spieler:innen auch das neue Legendäre Impulsgewehr „Cool bleiben PR7“ erlangen, das ihnen bei der Suche nach Zutaten hilft. Während des Events wird im Everversum-Store Anbruch-Kosmetik erhältlich sein, darunter neue Rüstungsornamentsets für jede Klasse. Außerdem können Spieler:innen bis zum Ende der Saison der Seraphe an den Triumphmomenten teilnehmen, während die Vorbereitungen für die nächste Erweiterung Destiny 2: Lightfall, die am 28. Februar erscheint, auf Hochtouren laufen.

Quelle: Activision