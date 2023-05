Destiny 2: Saison der Tiefe ist gestartet XBU MrHyde am Mi, 24.05.2023, 15:05 Uhr

Die Saison der Tiefe von Destiny 2 ist jetzt verfügbar und bietet neue Aktivitäten, wöchentliche Story-Missionen, einen brandneuen Dungeon, Schmelztiegel-Updates, neue und aktualisierte Waffen, Ausrüstung und mehr.



Ab sofort können die Hüter ihre Saison der Tiefe mit einer Reise zurück zum Titan beginnen, um ein seltsames Signal zu untersuchen, das aus den Tiefen des Methanmeers stammt. Besitzer des Saisonpass haben Zugang zu den wöchentlichen Tauchgang-Missionen, der Spielersuche-Saisonaktivität „Bergung“ und der brandneuen Aktivität „Angeln“.



Diesen Freitag um 19 Uhr wird ein neuer Dungeon für jene Hüter freigeschaltet, die bereit sind, sich in die Tiefe vorzuwagen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen und neue Schätze zu finden. Dieser Dungeon ist der erste von zwei Dungeons, die in diesem Jahr veröffentlicht werden. Er steht allen zur Verfügung, die den Lightfall + Jahrespass oder den Lightfall Dungeon-Key besitzen.



Alle, die sich den neuen Aquanaut-Titel sichern wollen, können das Siegel während der gesamten Saison erlangen. Nachdem sie sich den Titel gesichert haben, können Interessierte den neuen Aquanaut-Pin von Bungie-Prämien kaufen, um ihre Sammlung zu erweitern. Weitere Bungie-Prämien, die an Erfolge im Spiel gebunden sind, werden im Laufe der Saison der Tiefe veröffentlicht.

Quelle: Activision