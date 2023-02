Destiny 2: Lightfall: Trailer zeigt Fokus Strand XBU MrHyde am Di, 07.02.2023, 17:55 Uhr

Heute hat Bungie einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem Strang, der nächste Fokus der Dunkelheit, vorgestellt wird. Der Fokus erscheint demnächst in Destiny 2: Lightfall. Der Trailer zeigt, wie Hüter ihre Strang-Fähigkeiten in der Neonstadt Neomuna einsetzen.



Neue Strang-Super:

Warlock-Sprossweber: Nadelgewitter: In der Luft schwebend, beschwören Warlocks eine Welle von durchdringenden Strang-Geschossen. Wenn diese Geschosse ihre Feinde treffen, detonieren sie und verweben sich zu Fädlingen, die nahegelegene Ziele verfolgen.

Titanen-Berserker: Klingen-Raserei: Titanen bilden große Klingen auf ihren Armen, während sie mit leichten und schweren Angriffen über das Schlachtfeld ziehen. Mit leichten Angriffen können die Titanen ihre Feinde schnell aufschlitzen und Energie für ihre schweren Angriffe aufbauen, bei denen sie ihre Klingen schwingen, um Projektile abzuschießen, die ihre Feinde beim Einschlag binden und außer Gefecht setzen.

Jäger-Fadenläufer: Seidenstreich: Jäger weben einen Seilpfeil, um ihre Feinde zu erlegen. Der leichte Angriff wirft den Pfeil nach vorne, um einen einzelnen Feind zu treffen. Trifft man einen Feind mit der Spitze des Pfeils, erhält man Bonusschaden, und werden Feinde auf diese Weise besiegt, explodieren sie. Der schwere Angriff schwingt den Seilpfeil über einen großen Bereich und fügt allen Feinden in der Umgebung Schaden zu.

Mit Strang hat jede Klasse Zugriff auf die neue Hangeln-Fähigkeit, die es den Spieler:innen ermöglicht, sich durch Neomuna zu schwingen und die Schattenlegion zu bekämpfen. Destiny 2: Lightfall erscheint am 28. Februar.

Quelle: Activision