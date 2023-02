Destiny 2: Lightfall erscheint heute

Heute hat Bungie die neueste Erweiterung von Destiny 2 – Destiny 2: Lightfall – für alle Plattformen veröffentlicht. Lightfall ist das vorletzte Kapitel in der fortlaufenden Saga um Licht und Dunkelheit von Destiny 2, in dem Hüter auf die unheilvollen Streitkräfte der Schattenlegion treffen, eine geheime Stadt auf der Oberfläche des Neptuns erforschen und einen neuen Fokus mit der Macht der Dunkelheit entdecken können: Strang.



In Lightfall stehen Hüter vor der Aufgabe, die Apokalypse zu verhindern, indem sie dem Zeugen und seinem neuesten Schüler Calus Einhalt gebieten. Auf ihrem Weg stoßen die Hüter auf die Schattenlegion und furchterregende, gewaltige neue Quäler, die es auf die Zerstörung der hoch technologisierten Hauptstadt Neomuna abgesehen haben.



Hüter werden in Lightfall über einen neuen Fokus verfügen. Mithilfe von Strang können sie an den Fäden zupfen, die das Universum zusammenhalten, und beispiellose Kampf- und Bewegungsfähigkeiten einsetzen. Strang verleiht jeder Hüter-Klasse mächtige neue Angriffe, die diese auf einzigartige Weise einsetzen kann, sowie eine neue Hangelfähigkeit, die ihre Mobilität und ihren Durchlauf im Spiel erheblich verbessert.



Die begleitende Saison von Lightfall, Saison des Widerstands, erscheint am selben Tag wie die neue Erweiterung für Destiny 2. Hüter werden von Mara Sov und der Königinnengarde in den Einsatz gerufen, um die auf dem Planeten auftauchenden Pyramiden-Außenposten zu untersuchen und den größten Feinden der Menschheit entgegenzutreten. Spieler ziehen auf die Widerstand-Schlachtfelder – eine neue Drei-Personen-Aktivität, die mit der Saison kommt –, wo Hüter ihre neu erworbenen Mächte der Erwachten einsetzen, um Portale in die Aszendenten-Ebene zu öffnen und sich der Schattenlegion zu stellen.

Quelle: Activision