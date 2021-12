Destiny 2 feiert den Anbruch bis Anfang Januar XBU MrHyde am Do, 16.12.2021, 12:00 Uhr

Der Anbruch in Destiny 2 ist zurück, ein kostenloses Ingame-Event mit brandneuen Geschenken für Hüter, die gute Laune verbreiten und sich Feiertagsausrüstung schnappen wollen. Hüter können bis zum 4. Januar 2022 neue Prämien freischalten, alte Favoriten sammeln und Anbruch-Stimmung verdienen, indem sie Weihnachtsleckereien backen und Geschenke mit neuen und alten Verbündeten teilen.



Eva wird Hütern ein neues Exotisches Schiff anbieten, wenn sie genug Anbruch-Stimmung erzeugen und in dieser Festtagszeit die Hüter auch mit dem allerersten Stasis-Schwert „Zephyr“ belohnen. Es ist das perfekte Geschenk für alle Hüter, die ihre Kekse mit Leichtigkeit in kleine Stücke schneiden möchten. Hüter können neue Festtagsgegenstände von Tess Everis auspacken, darunter ein neues universelles Ornament-Set für jede Klasse, das im Everversum-Store gegen Glanzstaub oder Silber erhältlich ist.

Quelle: Activision