Destiny 2 feiert 30 Jahre Bungie

Mit neuem Content in Destiny 2 feiert Bungie drei Jahrzehnte voller herausragender Spiele und epischer Geschichten – zusammen mit einer fantastischen Community. Ab heute haben alle Hüter Zugriff auf kostenlosen „30 Jahre Bungie“-Content, einschließlich einer neuen 6-Spieler-Aktivität mit Spielersuche, verborgenen Geheimnissen, Prämien und mehr.



Um noch umfangreicher an Bungies 30-jährigem Jubiläum teilzuhaben, können sich Spieler:innen das Destiny 2: „30 Jahre Bungie“-Paket holen. Der DLC ermöglicht ihnen, den von den Kosmodrom-Beutehöhlen inspirierten Dungeon zu erkunden, mit dem Exotischen Raketenwerfer Gjallarhorn samt seinem Katalysator in Nostalgie zu schwelgen und sowohl neue als auch klassische Ausrüstung zu sammeln. Dazu gehört:

Myth-Claymore-Schwert

Legendäre Destiny 1-Waffen

Dorn-Rüstung

Exotischer Gjallarschnell-Sparrow

Marathon-Rüstung

Bungie-Streetwear-Rüstung

Und mehr!

