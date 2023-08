Destiny 2: Die finale Form enthüllt XBU MrHyde am Mi, 23.08.2023, 19:00 Uhr

Auf der großen Destiny 2-Showcase hat Bungie einige Infos zur neuen Erweiterung „Die finale Form“ enthüllt. Das letzte Kapitel in der Saga um Licht und Dunkelheit erscheint am 27. Februar 2024 und nimmt die Spieler mit auf ein Abenteuer ins Innere des Reisenden. Nach Launch werden auch Episoden eingeführt, die das saisonale Modell ersetzen. Außerdem wurde der Name der Saison 22 „Saison der Hexe“ samt Trailer vorgestellt. In der Saison der Hexe wenden sich die Hüter an ihre langjährige Verbündete Eris Morn. Gemeinsam versuchen sie, arkane Schar-Magie einzusetzen, um die Spur des Zeugen zu verfolgen, der in den Reisenden eigedrungen ist.

Quelle: Activision