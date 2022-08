Der Launchtrailer zu Two Point Campus XBU MrHyde am Mo, 08.08.2022, 14:45 Uhr

Ab morgen ist Two Point Campus unter anderem auf Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. SEGA hat den Launch-Trailer bereits hochgeladen, also schaut doch mal rein. Die weiteren Infos:



In Two Point Campus kannst du deine eigenen Partys veranstalten, komplett mit Laserlicht, randvollen roten Bechern und fetzigen Klängen, die deine Schüler garantiert bei Laune halten - oder zumindest ablenken. Und wenn dir eine typische Studentenparty nicht reicht, hast du als Verwalter deines eigenen Campus die Möglichkeit, Live-Auftritte von definitiv 100 % echten Bands wie Helium Baboon, Alchemical Friendship oder Boogie Knights zu organisieren. Und was wäre eine Uni-Party ohne klebrigen Boden? Richtig, nichts.



Vielleicht willst du es ein bisschen langsamer angehen? Hoffentlich nicht zu langsam, denn der örtliche Speed-Walking-Club sucht nach neuen Rekruten. Clubs sind der perfekte Weg, um nicht an das Studium zu denken - sei es beim Powerwalking über den Campus, beim Power-Napping-Club, um mitten in der Vorlesung ein paar Nickerchen zu machen, oder bei der Gartenarbeit im Nature Club. Spieler und Spielerinnen spüren die Erde unter ihren Füßen, die Sonne auf ihrem Gesicht und den Wind... wo auch immer man den Wind eben gerne spürt.



Two Point Campus ist ein charmanter Universitätsmanagement-Simulator, in dem du deine Träume von der Leitung deines eigenen Campus ausleben kannst - komplett mit wilden und verrückten Kursen wie zaubernder Zauberei, drachenschlachtender Ritterschule oder der streng geheimen Spionageschule.

Quelle: SEGA Europe Ltd