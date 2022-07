Der Launch-Trailer zu Mothmen 1966

Das Indiegame Mothmen 1966 ist der erste Teil einer Reihe von interaktiven Abenteuern, die unter anderem auf Xbox Konsolen digital erhältlich sind. Zur Geschichte des Spiels, die 11 Kapitel enthält:



Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände stoßen das junge Paar Lee und Victoria, der örtliche Tankstellenbesitzer Holt und der paranormale Ermittler Lou auf Geheimnisse, die ihre Wahrnehmung der Realität erschüttern. Der jährliche Leoniden-Meteoritenschauer zieht Zuschauer aus nah und fern an, aber 1966 stimmt etwas nicht. Männer in Schwarz kommen in die Stadt und verlangen Antworten auf unmögliche Fragen.

Quelle: Chorus Worldwide Ltd.