Mothmen 1966 ist Mitte Juli zu haben XBU MrHyde am Do, 28.04.2022, 17:15 Uhr

Das Indiegame Mothmen 1966 soll am 14. Juli 2022 auf Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PS4, PS5 und PC via Steam digital erscheinen. Der Publisher Chorus Worldwide und das LCB Game Studio stellen das Oldschool-Adventure im Video kurz vor.

Quelle: Chorus Worldwide Games