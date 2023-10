Der Launch-Trailer zu Haunted House

Haunted House ist seit wenigen Tagen erhältlich und die Publisher Atari sowie Entwickler Orbit Studio haben einen offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht. Haunted House ist ab sofort für Windows PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 & 5 erhältlich.



Als Lyn Graves, Nichte des legendären Schatzjägers Zachary Graves, besuchen Spieler dessen Herrenhaus. Lyns Freunde werden jedoch von Ghulen und Monstern entführt, und sie muss sich durch das riesige Haus voller Geister und sich verschiebender Wände schleichen, um die zerbrochenen Teile einer magischen Urne zu finden und sie wieder zusammenzusetzen. Nur so kann sie ihren Onkel und ihre Freunde befreien.



Durch prozedural generierte Räume, sich verschiebende Wände, unberechenbare Feindpositionen und geisterhafte Begegnungen muss Lyn sich schleichend einen Weg durch Horden von Ghulen und unheimlichen Ektoplasmen bahnen, um ihre Freunde und ihren Onkel zu finden. Jede Urnenscherbe wird von einem furchterregenden Endgegner bewacht – Lyn muss schnell denken, um jede Herausforderung zu meistern. Wenn sie von einem Gespenst niedergeschlagen wird, landet sie wieder am Eingang des Herrenhauses und muss sich einer völlig neuen Anordnung von Stockwerken und Gegnern stellen, sodass kein Spieldurchlauf dem anderen gleicht.

Quelle: Atari