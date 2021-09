Der Karin Previon aus LS Tuners erwartet euch diese Woche in GTA Online XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 18:00 Uhr

Auch in dieser Woche ist ein neues Fahrzeug bei Southern San Andreas Super Autos in GTA Online verfügbar - der Karin Previon. Wollt ihr euch im LS Car Meet einen Namen machen, könnt ihr diese Woche zusätzlich doppelte Car-Meet-Reputationspunkte in allen Aktivitäten im LS Car Meet sammeln, zum Beispiel auf das Modifizieren von Fahrzeugen in der Car-Meet-Werkstatt, Sprints, Spurts und bei Rennen in der Straßenrenn- und Verfolgungsserie.

Weitere Highlights in dieser Woche im Überblick:

2X GTA$ und RP auf Vehicle Vendetta

auf Vehicle Vendetta Doppelte Geschwindigkeit bei der Produktion im Nachtclub-Lagerhaus

bei der Produktion im Nachtclub-Lagerhaus Das Preisfahrzeug der Woche im LS Car Meet : der Pfister Growler

: der Pfister Growler Das Podiumsfahrzeug beim Glücksrad: der Truffade Adder

der Truffade Adder Verfügbar zur Probefahrt: Karin Previon, Pfister Commit S2 und Dinka RT3000

Karin Previon, Pfister Commit S2 und Dinka RT3000 40 % Rabatt auf Nachtclubs und Nachtclubmodifikationen und -erweiterungen

und Nachtclubmodifikationen und -erweiterungen Fahrzeugrabatte: 40 % Rabatt auf den Declasse Hotring Sabre, das Luftschiff, den Lampadati Michelli GT, den Överflöd Imorgon und den Buckingham Alpha-Z1, 30 % Rabatt auf den Progen PR4 und den Annis ZR350

40 % Rabatt auf den Declasse Hotring Sabre, das Luftschiff, den Lampadati Michelli GT, den Överflöd Imorgon und den Buckingham Alpha-Z1, 30 % Rabatt auf den Progen PR4 und den Annis ZR350 Prime-Gaming-Boni: Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche

Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche Prime-Gaming-Rabatte: 80 % Rabatt auf den Vapid Flash GT und 35 % auf den Obey Tailgater S

80 % Rabatt auf den Vapid Flash GT und 35 % auf den Obey Tailgater S Neues Fahrzeug: der Karin Previon ist jetzt bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich

der Karin Previon ist jetzt bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich Doppelte Reputationspunkte im LS Car Meet bei allen Aktivitäten im LS Car Meet

Diese Woche neu: der Karin Previon, ein Traum für jeden Tuner

Und: Boni für alle Aktivitäten im LS Car Meet, Vehicle Vendetta, Produktionsgeschwindigkeit im Nachtclub-Lagerhaus und mehr

Stellt euch vor, ihr präsentiert den neuen Previon im LS Car Meet, tätschelt ganz lässig die Motorhaube, auf die ihr euer ganzes Leben lang gewartet habt, die ihr tagelang getunt und nächtelang poliert habt – und sagt dann einfach „Was? Diese alte Kiste?“. Zwinkert ein bisschen dazu, jagt den Motor ein paar Mal hoch und schon habt ihr innerhalb von sechs Sekunden eure Followerzahl verdoppelt.

Der Karin Previon ist jetzt bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich.

Doppelte Car-Meet-Reputation für alle Car-Meet-Aktivitäten

Mitglieder des LS Car Meet, die an einer der vielen Car-Meet-Aktivitäten teilnehmen, erhalten die doppelte Menge Reputation. Dazu zählen das Modifizieren eines Fahrzeugs in der Tuningwerkstatt, die Teilnahme an Sprints und Spurts sowie Rennen in der Straßenrenn- und Verfolgungsserie.

Doppelte GTA$ & RP für Vehicle Vendetta

Explodiert euer Adrenalin auch immer, wenn irgendein Sonntagsfahrer euch auf dem Los Santos Freeway schneidet? In Vehicle Vendetta könnt ihr jetzt ein bisschen was von der angestauten Aggression rauslassen, indem ihr das gegnerische Team in die Luft jagt. Nutzt entweder das doppelte Maschinengewehr vorne an eurem Auto oder verschiedene Power-ups wie Bomben oder Raketen, um Schaden zu verursachen. Unabhängig davon, für welche Waffen ihr euch entscheidet, und ob ihr gewinnt oder verliert – am Ende erhaltet ihr die ganze Woche über doppelte Belohnungen.

Doppelte Produktionsgeschwindigkeit im Nachtclub-Lagerhaus

Aufstrebende Mogule, Promoter und Promis werden mit Freuden hören, dass – zusätzlich zu den Einnahmen des Clubs durch seine Besucher – das Nachtclub-Lagerhaus in den nächsten sieben Tagen Waren mit doppelter Geschwindigkeit produziert. Wenn ihr zusätzliches Personal bereitstellt und den Lagerraum maximiert, erhalten eure potenziellen Gewinne einen weiteren Schub.

Car-Meet-Preisfahrzeug und -Herausforderung

Dominante LS-Car-Meet-Mitglieder, die im Lauf der Woche insgesamt acht Sprintrennen gewinnen, erhalten den Pfister Growler, den ihr auf dem Preisfahrzeug-Slamtruck im Herzen des Car Meet begutachten könnt.

Testet den neuen Karin Previon und andere Autos auf der Car-Meet-Teststrecke

Schaut auf der Teststrecke im Car Meet vorbei, um eine Runde mit dem brandneuen Karin Previon zu drehen, bevor ihr eure Kaufentscheidung trefft. Oder klemmt euch hinters Steuer des Pfister Comet S2 oder des Dinka RT3000, um zu sehen, wie sie im Wettkampf mit der Uhr in einem Zeitrennen oder in einem Spurt gegen andere Fahrer abschneiden.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: der Truffade Adder

Schaut in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei, um am Glücksrad zu drehen und GTA$, RP, Kleidung, Snacks, Geheimpreise und mehr abzuräumen. Das Preisfahrzeug der Woche ist der Truffade Adder, ein spritfressendes Hypercar, das demonstrierende Umweltschützer auf der ganzen Welt in Angst und Schrecken versetzt..

RABATTE:

Alle, die gerne geschäftlich in das boomende Nachtleben von Los Santos einsteigen wollen, erhalten in dieser Woche Nachtclubs sowie die dazugehörigen Verbesserungen und Renovierungen 40 % günstiger. Außerdem gibt es auch nächste Woche eine Reihe rabattierter Fahrzeuge. Die komplette Übersicht findet ihr unten.

Declasse Hotring Sabre — 40 % Rabatt

Luftschiff — 40 % Rabatt

Lampadati Michelli GT — 40 % Rabatt

Överflöd Imorgon — 40 % Rabatt

Buckingham Alpha-Z1 — 40 % Rabatt

Progen PR4 — 30 % Rabatt

Annis ZR350 — 30 % Rabatt

