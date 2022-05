Der Herr der Ringe Gollum: Releasetermin enthüllt XBU ringdrossel am Mi, 25.05.2022, 10:45 Uhr

Nacon gibt zusammen mit Daedalic Entertainment an, dass das Fantasy-Adventure Der Herr der Ringe: Gollum am 1. September 2022 auf der Xbox One / PS4 das Licht der Welt erblicken wird. Die Switch Version wird im kommenden Jahr veröffentlicht.

Quelle: Nacon