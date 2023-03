Der Herr der Ringe: Gollum erscheint Ende Mai XBU MrHyde am Mi, 29.03.2023, 15:45 Uhr

Daedalic Entertainment und NACON haben bekanntgegeben, dass ihr Adventure Der Herr der Ringe: Gollum, am 25. Mai für PC, PlayStation und Xbox erscheinen wird. Eine Version für Nintendo Switch ist zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr geplant. Basierend auf der beliebten Der Herr der Ringe-Trilogie von J.R.R. Tolkien nimmt das Fantasy-Spiel die Spieler mit auf eine epische Reise durch Mittelerde mit einem der fesselndsten Charaktere in der Hauptrolle: Sméagol - *Gollum, Gollum*.



Hier gibt es einen neuen Story Trailer für euch:

