Der Herr der Ringe: Gollum von Daedalic erscheint heute für Xbox XBU MrHyde am Do, 25.05.2023, 12:00 Uhr

Es wird Zeit, nach Mittelerde zurückzukehren und in die Haut des beliebtesten Anti-Helden der Fantasy-Welt zu schlüpfen. Nach mehr als vier Jahren voller Blut, Schweiß und rohem Fisch erscheint heute Der Herr der Ringe: Gollum von Daedalic Entertainment und NACON auf PC, PlayStation und Xbox. Die Hamburger Entwickler sind stolz darauf, ein story-fokussiertes Adventure zu veröffentlichen, das auf einer der größten IPs basiert, an der je ein deutsches Studio arbeiten durfte.



Carsten Fichtelmann, CEO von Daedalic Entertainment, über Gollum: “Wir sind sehr stolz darauf, wie exakt sich unser Spiel an die Lore hält, die von Professor Tolkien erschaffen wurde. Das narrative Adventure ist ein wahrer Schatz für Herr der Ringe-Fans! Spieler können sich auf neue Gesichter und alte Bekannte freuen.”



Der Herr der Ringe: Gollum ist ein story-fokussiertes Abenteuer, das sich die Welt der Bücher zum Vorbild genommen hat. Spieler begeben sich als Gollum auf eine gefährliche Reise, um seinen Schatz wiederzuerlangen. Sie klettern, springen oder schleichen an Gefahren vorbei und suchen vorteilhafte Positionen, um aus dem Verborgenen zuzuschlagen. Gollum ist geschickt und verschlagen, jedoch innerlich gespalten durch seine zwei Persönlichkeiten. Es bleibt den Spielern überlassen, ob sie der dunkleren Seite von Gollum gehorchen oder der sanften Seite von Sméagol vertrauen. Die Reise führt sie dabei von den Tiefen Mordors bis zum wunderschönen Reich der Elben. Auf dieser ereignisreichen Reise treffen Spieler sowohl neue als auch bekannte Charaktere in einer Geschichte, die tief in der Lore von Mittelerde verwurzelt ist.



“Die Arbeit mit Daedalic war ein fantastisches Erlebnis für uns alle bei Middle-earth Enterprises,“ sagt Director of Brand & Licensing, Fredrica Drotos. “Wir freuen uns sehr auf die Reaktionen der Mittelerde-Fans auf Daedalics tiefen Einblick in den einzigartigen und komplexen Starren-Hobbit, Sméagol bzw. Gollum, der gleichermaßen von Kräften innerhalb und außerhalb seiner Kontrolle angetrieben wird.”



Der Herr der Ringe: Gollum wurde von einem kleinen Team leidenschaftlicher Tolkien-Fans bei Daedalic Entertainment in Zusammenarbeit mit Middle-earth Enterprises entwickelt und von Daedalic und NACON gemeinsam veröffentlicht. Das Spiel erscheint digital für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S. Physische Konsolen-Versionen sind ebenfalls erhältlich. Eine Version für Nintendo Switch ist für später dieses Jahr geplant.

Quelle: Daedalic Entertainment