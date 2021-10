Demon Slayer für Vorbesteller schon spielbar XBU TNT2808 am Do, 14.10.2021, 10:30 Uhr

Bereits seit gestern kann Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S in einer Art Early Access gespielt werden - zumindest wenn ihr die Digital Deluxe Edition bestellt habt. Alle anderen müssen sich noch bis morgen gedulden, dann erscheint das Spiel regulär - und falls ihr doch heute schon eintauchen wollt, könnt ihr natürlich noch immer die Deluxe Edition kaufen.

Die traurige wie spannende Geschichte zweier Geschwister, in der sich die Schicksale von Menschen und Dämonen verflechten…beginnt jetzt!

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles-Features:

Aufregende Arenakämpfe, lokal und online – Wer die zahlreichen spektakulären Fähigkeiten vieler Charaktere aus dem Anime und dem offiziellen Spin-Off der Serie meistert, darunter Tanjiro und Nezuko, kann in der Arena Herausforderer im direkten Kampf besiegen.

Wer die zahlreichen spektakulären Fähigkeiten vieler Charaktere aus dem Anime und dem offiziellen Spin-Off der Serie meistert, darunter Tanjiro und Nezuko, kann in der Arena Herausforderer im direkten Kampf besiegen. Bewegendes Drama – Als Tanjiro Kamado nehmen Spieler das Schwert in die Hand und begleiten ihn auf seinem Weg zum Dämonentöter, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln.

– Als Tanjiro Kamado nehmen Spieler das Schwert in die Hand und begleiten ihn auf seinem Weg zum Dämonentöter, um seine Schwester Nezuko wieder in einen Menschen zu verwandeln. Spannende Bosskämpfe – Action und Dramatik erreichen ihren Höhepunkt in speziell entworfenen Kämpfen gegen mächtige Dämonen, die Tanjiros Geschicklichkeit auf die Probe stellen werden.

Original Anime Synchronsprecher – Die englischen und japanischen Originalsprecher des Anime kehren zurück und bringen ihre authentischen Darstellungen ins Spiel.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles erscheint am 15. Oktober für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam.

Quelle: SEGA