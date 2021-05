Daymare: 1998 bekommt Prequel Amortis am Mi, 26.05.2021, 20:15 Uhr

Daymare: 1994 Sandcastle ist ein Story-Driven-Survival-Horror-Spiel aus der dritten Person vor dem von der Kritik gefeierten Daymare: 1998. Schlüpfen Sie in die Rolle der Spezialagentin Dalila Reyes, einer ehemaligen Regierungsspionin, die jetzt im Dienst einer Einheit namens H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) und machen Sie sich bereit, das fortschrittlichste experimentelle Forschungszentrum der Vereinigten Staaten von Amerika zu betreten. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn in der Dunkelheit der trostlosen, labyrinthischen Tiefen des Militärforschungszentrums erwartet Sie etwas Schreckliches und Tödliches!

Sperren und laden Sie eine der innovativsten und technologisch fortschrittlichsten Waffen aller Zeiten und bereiten Sie sich darauf vor, sich nie zuvor gesehenen Kreaturen zu stellen, während Sie durch eine Reihe von eindrucksvollen Orten gehen und die darin enthaltenen Geheimnisse lüften.

Daymare: 1994 Sandcastle ist eine perfekte Mischung aus erbitterten und tödlichen Feinden, bei der Hardcore-Action-Spielmechaniken, Umgebungsrätsel, ein schauriger Soundtrack, jede Menge Erkundungen und massive Dosen konzentrierten Horrors auf dich warten. Kein Ort ist sicher, besonders wenn Sie von Ihren Albträumen gejagt werden.

Neue Charaktere und große Comebacks – Nimm als Hauptprotagonist des Spiels, Special Agent H.A.D.E.S., an der streng geheimen Mission „Sandcastle“ teil. Dalila Reyes, und rekonstruieren Sie die Vergangenheit einiger der beliebtesten Charaktere von Daymare: 1998.

Tödliche und schreckliche Feinde - Kämpfe, töte und zerstückle die Feinde, die zwischen dir und deiner Mission stehen. Aber Vorsicht; diese Feinde sind erschreckend intelligent, aggressiv und bis ins kleinste Detail realistisch.

Überarbeitete Schnittstelle – Das D.I.D. ist zurück, allerdings auf völlig neu gestaltete Weise. Verwalten Sie Ihr Inventar, Ihre Munition und Ihre Gesundheitsgegenstände direkt über die neue, intuitive Spieloberfläche.

Auge zum Scanner – Dank des innovativen Geräts, das auf Reyes' Arm installiert ist, können Sie Teile der Umgebung analysieren und neue Rätsel zum Lösen aufdecken, geheime Dokumente aufheben und versteckte Gegenstände entdecken!

Umwelträtsel - Die Lösung liegt oft direkt vor Ihren Augen! Suchen Sie nach Hinweisen und überwinden Sie die Umwelthindernisse, um Ressourcen und Sammlerstücke zu erhalten.

Bist du sicher, dass es tot ist? – Bereiten Sie sich darauf vor, sich den härtesten und aggressivsten Feinden zu stellen, die Sie je gesehen haben. Selbst wenn Sie sicher sind, einen getötet zu haben, werden Sie feststellen, dass er in einer völlig neuen Form zurückkommen und noch tödlicher sein kann als zuvor!

Atemberaubende Grafik, Soundeffekte und Soundtrack – Dank der Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 4 erleben Sie die schrecklichsten Erlebnisse!

Zurück in die 90er… schon wieder! – Wenn Sie die Nostalgie von Daymare: 1998 geliebt haben, dann wird Daymare: 1994 Sandcastle das Gefühl haben, einen Action-Horror/Film aus den 90ern mit bekannten Referenzen und einer erschreckend authentischen Atmosphäre mit Retro-Flair zu leben und zu spielen.

Einfrieren! – An Waffen wird es sicherlich nicht mangeln, aber seien Sie bereit, eine der innovativsten und stärksten Waffen aller Zeiten auszurüsten: den Frost Grip! WARNUNG: Es kann flüssigen Stickstoff enthalten.

Veteran oder Rookie - Wählen Sie die am besten geeignete Spielschwierigkeit basierend auf Ihren Kampffähigkeiten und Ihrer Erfahrung mit Survival-Horror-Spielen. In jedem Fall wird es eine ernsthafte Herausforderung sein und nichts für schwache Nerven!

Quelle: Destructive Creations