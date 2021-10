Das sind die aktuellen Spiele-Verkaufs-Charts aus Deutschland für den Oktober 2021 XBU ringdrossel am Fr, 15.10.2021, 09:45 Uhr

Die Firma GfK Entertainment hat die aktuellen Verkaufs-Charts für die Videospiele in Deutschland veröffentlicht. Die Zahlen basieren auf den Handelsangaben vom 04.10.21 bis 09.10.21. Far Cry 6 hat es an die Spitze der neuen Konsolengeneration geschafft. Wie uns das Spiel gefallen hat, lest ihr im aktuellen Test.

Xbox Series

1. (NEU) Far Cry 6 (Ubisoft)

2. ( 1 ) FIFA 22 (EA)

3. (NEU) Alan Wake Remastered (Remedy)

PS5

1. (NEU) Far Cry 6 (Ubisoft)

2. ( 1 ) FIFA 22 (EA)

3. (NEU) Far Cry 6 Ultimate Edition (Ubisoft)

4. (NEU) Alan Wake Remastered (Remedy)

5. (NEU) Back 4 Blood (Warner)

Xbox One

1. ( 1 ) FIFA 22 (EA)

2. ( 2 ) Grand Theft Auto V Premium Edition (Take-Two)

PS4

1. ( 1 ) FIFA 22 (EA)

2. (NEU) Far Cry 6 (Ubisoft)

...

3. (NEU) Alan Wake Remastered (Remedy)

Switch

1. (NEU) Metroid Dread (Nintendo)

2. ( 2 ) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

3. ( 1 ) FIFA 22 Legacy Edition (EA)

Quelle: Gfk