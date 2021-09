Crypto kehrt in Destroy All Humans! 2 - Reprobed zurück XBU TNT2808 am Di, 21.09.2021, 11:15 Uhr

Bereits der erste Teil wurde neu veröffentlicht, nun ist Teil Zwei mit Destroy All Humans! 2 - Reprobed an der Reihe. Crypto kehrt zurück auf die Erde und startet eine Invasion in den "Swinging Sixties". Das Spiel befindet sich derzeit für den PC, die Xbox Series X/S und PlayStation 5 in Entwicklung.

Nachdem der KGB das Mutterschiff gesprengt hat, sinnt Crypto auf Rache und jagt seine Widersacher in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Sowjetunion, Japan und sogar auf dem Mond! Destroy All Humans! 2 – Reprobed ist ein komplettes Remake des Originalspiels. Das Game wird in der Unreal Engine 4 vollständig neu gebaut und bekommt einige neue und überarbeitete Features spendiert. Destroy All Humans! 2 – Reprobed wird von Black Forest Games entwickelt, die bereits für den höchst erfolgreichen Neustart der Marke im Jahre 2020 verantwortlich waren.

Quelle: THQ Nordic