Destroy All Humans! 2 - Reprobed Single Player Edition erhältlich XBU MrHyde am Mo, 03.07.2023, 12:15 Uhr

Die Destroy All Humans! 2 - Reprobed Single Player Edition ist mittlerweile für Xbox One und PlayStation 4 Konsolen erhältlich. Die weiteren Infos und der offizielle Release-Trailer:



Bevor sie sich den weltlichen Vergnüngungen hingeben können, müssen die sterblichen Wesen eine Reise ins nächstgelegene Einkaufsparadies oder in die ewigen Weiten des Internets unternehmen. Dort sollen sie die käufliche Erwerbung von Destroy All Humans! 2 - Reprobed: Single Player Edition vornehmen, die für die Bescheidene UVP in Höhe von 29,99 € angeboten wird. Dieser verschwindend geringe Beitrag gewährt dabei einen Hauch der überlegenen Ekstase, die selbst ein winziger Teil der furonischen Erhabenheit hervorruft.

Quelle: THQ Nordic