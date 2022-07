Seht euch die Waffen von Destroy All Humans! 2 - Reprobed an XBU MrHyde am Di, 12.07.2022, 19:45 Uhr

Der neue Destroy All Humans! 2 - Reprobed Trailer zeigt ein verheerendes Arsenal außerirdischer Waffen, darunter exotische Blaster wie Burrow Beast, Dislocator und natürlich den Publikumsliebling: Analprobe. Destroy All Humans 2! - Reprobed erscheint am 30. August 2022 für Xbox Series Konsolen, PC und PlayStation 5.

Quelle: THQ Nordic