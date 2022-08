CoOp-Shooter The First Descendant neu vorgestellt XBU MrHyde am Mi, 10.08.2022, 14:45 Uhr

Bei dem Titel The First Descendant von Nexon handelt es sich um einen kostenlosen CoOp-Shooter, der für Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S in der Mache ist. Auf euch warten viele Gefechte und eine Menge Loot zum Einsammeln. Hier ist ein erster Teaser, ein Termin für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt.

Quelle: NEXON America