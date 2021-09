Closed Beta der Schlacht um Tunesien in Enlisted gestartet XBU TNT2808 am Di, 14.09.2021, 14:00 Uhr

In Enlisted tobt ab sofort in einer Closed Beta die "Schlacht um Tunesien". Euch erwarten erstmals italienische und britische Infanterie, Bodenfahrzeuge und Luftstreitkräfte. Gekämpft wird an der Front in Nordafrika. Auch neue Features erwarten euch, etwa das Anlegen von Gräben, Artillerieschläge mit Rauch und steuerbare Motorräder sowie Boote.

Dank der neuen Technologie der Dagor-Engine können die Spieler die Landschaft während der Schlacht um Tunesien dynamisch verändern. Ein Soldat kann mit einer Schaufel ausgerüstet werden und den Befehl erhalten, eine Schützenmulde zu graben, um darin Schutz zu suchen. Wenn er weiter gräbt, kann er ein bis zu 1,5 Meter tiefes Schützenloch oder einen langen Graben anlegen. Dieser bietet den Soldaten Deckung und versperrt den Weg für feindliche Fahrzeuge. Gegraben werden kann fast überall, außer auf festem Gestein und innerhalb von Gebäuden oder bestehenden Gräben. Eine weitere wichtige Neuerung sind die Rauchartillerieschläge, die über Funk angefordert werden können.

Die ersten Gefechte in Tunesien laufen inmitten einer großen afrikanischen Stadt und in der Nähe einer malerischen Schlucht ab. Zur neuen Ausrüstung gehören Armaguerra Mod. 39 Gewehre, Lee-Enfield No.4 MkI Scharfschützengewehre, die Panzerbüchse Boys, Grant I Panzer, 75/32 M41 SPGs, Hurricane Mk IV Jäger und andere bekannte Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Weitere Missionen, Trupps und Ausrüstungen werden schon bald zur "Schlacht um Tunesien" hinzugefügt.

Zugang zum CBT der Kampagne erhalten Spieler, die das Early-Access-Paket besitzen, das zwei Premium-Motorradtrupps enthält - einen für jede Seite.

Jeder Trupp umfasst zwei Soldaten der Fahrerklasse, einen Soldaten der Ingenieursklasse und ein einzigartiges Motorrad, das mit einem Maschinengewehr ausgestattet ist. Ähnlich wie beim CBT "Schlacht um Berlin" ist der Test in zwei Phasen unterteilt. Die Spieler können zunächst eine vordefinierte Gruppe von Trupps verwenden, um die Kampagnenmissionen zu testen und zu verbessern. In der zweiten Phase wird das Fortschrittssystem freigeschaltet und die Spieler können ihre Truppen aufleveln und aufwerten. Alle Fortschritte bleiben auch nach dem CBT erhalten, wenn alle Enlisted-Spieler Zugang zu den Gefechten der Schlacht um Tunesien erhalten.

Quelle: Gaijin Entertainment