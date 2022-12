Enlisted stellt euch High Caliber vor XBU MrHyde am Mo, 19.12.2022, 11:15 Uhr

Darkflow Software und Gaijin Entertainment stellen das neueste Update für ihr Online-Militär-Actionspiel Enlisted vor. Das Update mit dem Titel „High Caliber“ führt großkalibrige Maschinengewehre, eine komplett neue Kampfzone, das Stalingrader Traktorenwerk (STW), sowie Rauchgranaten ein. Phosphorgranaten, die im letzten Update in der Pazifik-Kampagne eingeführt wurden, sind jetzt außerdem in der „Schlacht um Tunesien“ und der „Invasion der Normandie“ verfügbar.



Mit dem neuen Update können Pioniere in Maschinengewehrtrupps schwere Maschinengewehre vom Kaliber .50 einsetzen, die in der Lage sind, mehrere feindliche Soldaten zu durchdringen, die Tragflächen von Flugzeugen abzureißen und sogar die Rüstung von leichten Panzern und SPAAGs zu durchschlagen. Alle spielbaren Nationen im Spiel werden eines dieser Maschinengewehre erhalten: Die US-Armee wird das legendäre M2 Browning verwenden, die Japaner das mächtige Type 93, die Deutschen bringen ein luftgestütztes MG-131 in Einsatz, und sowjetische Soldaten zermürben den Feind mit dem DShK.



„Wir freuen uns sehr, dass wir den Spielern mit dem ‚High Caliber‘-Update noch mehr Realismus und Immersion bieten können", so Sergey Kolganov, Game Director von Enlisted. "Diese Maschinengewehre bringen ein ganz neues Level an Strategie ins Spiel und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Spieler sie auf dem Schlachtfeld benutzen.“

