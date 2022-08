Clan Elysium gewinnen das Rennen des Königsfall-Raids in Destiny 2 XBU MrHyde am Di, 30.08.2022, 13:25 Uhr

Auf der ganzen Welt haben Hüter dieses Wochenende im Königsfall-Raid am „World’s First“-Raid-Rennen teilgenommen, der ultimativen Herausforderung für sechs Spieler in Destiny 2. Bungie gratuliert Clan Elysium, die ins Schar-Grabschiff hinabgestiegen sind und sich zum dritten Mal den Sieg geholt haben. Da sie als erstes Team sowohl den Raid als auch die zusätzlichen Herausforderungen abgeschlossen haben, erhalten alle sechs Mitglieder je einen von Bungies „World’s First“-Gürteln.



Hüter, die sich den freischaltbaren Königsfall-Raid-Ring via Bungie-Prämien sichern wollen, müssen den Raid bis zum 6. September 2022 um 18:59 Uhr abschließen. Dieser eindrucksvolle Ring, der aus massivem, nickelfreiem Sterlingsilber gefertigt ist, zeigt die furchterregende Visage des Königs der Besessenen. Auf der Innenseite wurde die Hymne der Schar eingraviert: „Lang lebe der König“.



Hüter, die den Raid während der Saison der Plünderer abschließen, schalten den Königsfall-Raid-Kunstdruck und -Pin frei, die im Bungie Store verfügbar sind. Besonders eifrige Spieler können sich den Medaillon-Sammel-Pin des Königsfäller-Siegels holen, indem sie das Königsfäller-Siegel abschließen und den Titel „Königsfäller/in“ annehmen.

