Children of Silentown erscheint schon bald XBU MrHyde am Fr, 09.12.2022, 11:15 Uhr

Das düstere Point-and-click-Adventure Children of Silentown erscheint am 11. Januar 2023. Entwickler Elf Games sowie Luna2 Studio und Publisher Daedalic Entertainment bringen die eindringliche Geschichte über Angst und Trennung auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch heraus.



Die Geschichte dreht sich um Lucy, die in einem Dorf umgeben von tiefen Wäldern voller Monster aufwächst, und versucht, die Geheimnisse um sich herum aufzudecken. Tagsüber verbringt Lucy die Zeit mit ihren Freunden oder hilft ihrer Mutter. Aber in der Nacht wird sie von schrecklichen Albträumen geplagt und hört grauenhaftes Knurren von außerhalb des Dorfes. Sie ist sich sicher: Die Dunkelheit ist voller entsetzlicher Gefahren und sie darf auf keinen Fall den Wald betreten. Aber als eine Tragödie geschieht, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich dem Wald und ihren Ängsten zu stellen.



Children of Silentown ist ein handgemaltes, düsteres Point-and-click-Adventure mit einem einzigartigen, schaurigen Stil und atmosphärischer Musik in einer verstörend-schönen Welt. Die Spieler finden Nachrichten, sammeln Gegenstände, kombinieren sie, um Rätsel zu lösen und spielen Minigames, um die Geheimnisse von Silentown und dem Wald aufzudecken. Das Erlernen von Liedern ist wichtig, um mit anderen zu kommunizieren, im Spiel voranzukommen und Lucys Geschichte sowie das Ende des Spiels zu beeinflussen.

Quelle: Daedalic Entertainment