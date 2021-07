Charaktere aus Der Herr der Ringe: Gollum im Mittelpunkt XBU TNT2808 am Do, 08.07.2021, 13:30 Uhr

In einem neuen Entwickler-Video erhalten wir neue Einblicke zu Der Herr der Ringe: Gollum. Das Spiel erscheint zwar erst 2022, dafür dann unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S. Wir erleben die Geschichte des Einen Rings dann aus der Sicht von Gollum.

Wer die Filme kennt, weiß, dass Gollum zwischen zwei Persönlichkeiten hin- und hergerissen ist. Das neueste Video geht auf ihn, aber auch auf die Charaktere und Umgebungen ein, auf die wir in der Rolle des Gollum auf unserer Reise treffen werden.

Da wären zum Beispiel Saurons Mund aus Mordor oder auch der Elbenkönig Thranduil aus dem Düsterwald. Das Design basiert nicht etwa auf den Filmen, vielmehr hat man sich von den Büchern inspirieren lassen.

Aber jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video. Und falls ihr noch nicht genau wisst, worum es in dem Spiel geht, haben wir eine kleine Zusammenfassung der Pressemeldung entnommen:

The Lord of the Rings: Gollum ist ein Action-Adventure mit starkem Story-Fokus in dem Gollum versucht, seinen heiß begehrten Schatz zurückzuerlangen. Er klettert, springt und schleicht sich durch gefährliche Areale, versucht, nicht gefangen zu werden und stets die Oberhand zu behalten. Gollum ist geschickt und hinterlistig, aber auch innerlich zerrissen. Es liegt am Spieler, zu entscheiden, ob Gollums dunkle Seite die Oberhand gewinnt, oder ob noch ein Hauch von Vernunft in dem Wesen zurückbleibt, das einst Sméagol war.

The Lord of the Rings: Gollum wird von Daedalic Entertainment in offizieller Partnerschaft mit Middle-earth Enterprises entwickelt und gemeinsam mit NACON veröffentlicht.

Quelle: Daedalic Entertainment