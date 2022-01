Captain Janeway bald in Star Trek Online verfügbar XBU MrHyde am Mi, 26.01.2022, 15:30 Uhr

Im März soll Captain Janeway aus Star Trek: Voyager ihren ersten Auftritt im Spiel Star Trek Online in der neuesten Erweiterung Shadow’s Advance haben. Auf dem PC ist Kate Mulgrew jetzt schon spielbar, die in der Rolle als eine der ersten weiblichen Captains in die Geschichte von Star Trek einging.



Die Spieler treffen in einer Mission auf die Versionen von Janeway aus dem Haupt- und Spiegeluniversum und begegnen außerdem Captain Killy (Mary Wiseman aus Star Trek: Discovery) und Admiral Leeta (Chase Masterson aus Star Trek: Deep Space Nine). Mit Shadow’s Advance kommt nicht nur eine neue Besondere Episode ins Spiel, sondern auch ein spannendes neues Raum-Einsatzkommando und das Jubiläumsereignis, bei dem die Spieler sich einen begehrten Hauptpreis sichern könnt, den Jarok-Allianz-Träger [K6].

Quelle: Perfect World Entertainment